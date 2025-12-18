Albizzate, tasse invariate e focus sullo sport: approvato il bilancio 2026-2028
L'amministrazione di Albizzate mette a bilancio oltre un milione e mezzo di euro per le opere pubbliche con un piano che punta tutto sulla riqualificazione del centro sportivo e sulla messa in sicurezza di scuole e strade
Il Consiglio comunale di Albizzate ha approvato il bilancio di previsione finanziario per il triennio 2026-2028. La seduta si è aperta con la relazione del sindaco Mirko Zorzo, che ha delineato una manovra improntata alla responsabilità, considerando la scadenza elettorale prevista per la primavera del 2027. Il documento, già illustrato in commissione consiliare lo scorso 16 dicembre, ha ricevuto il parere favorevole del Revisore dei conti e non ha visto la presentazione di emendamenti da parte delle opposizioni.
Fiscalità locale: confermate le aliquote
Sul fronte delle tasse, l’amministrazione comunale ha scelto la strada della stabilità, confermando tutte le aliquote vigenti per Imu, Addizionale comunale Irpef e Tari. Per quanto riguarda la tassa sui rifiuti, il sindaco ha precisato che resta aperta una riflessione tecnica sull’eventuale adesione al progetto “tarip” per la tariffazione puntuale.
Le entrate tributarie previste per il 2026 ammontano a circa 2,6 milioni di euro, con il gettito Imu stimato in 930.000 euro e quello Irpef in 670.000 euro. A queste si aggiungono oltre un milione di euro di entrate extratributarie e 357.644 euro dal Fondo di solidarietà comunale.
Gli investimenti previsti
Il piano delle opere pubbliche per il 2026 prevede investimenti complessivi per 1.523.476,08 euro. La voce principale riguarda la riqualificazione e l’efficientamento energetico degli impianti del centro sportivo comunale, per un totale di 1.063.816 euro.
Tra gli altri interventi programmati figurano: Il nuovo allestimento dell’area feste in piazza IV Novembre (108.000 euro); La riqualificazione di piazza San Marco (105.000 euro); Il potenziamento della videosorveglianza sul territorio (35.000 euro); La realizzazione di una rampa e passerella presso il piazzale della stazione ferroviaria (30.000 euro) e opere di manutenzione straordinaria per la sicurezza di strade e marciapiedi (44.143 euro).
I costi della macchina comunale
La spesa corrente per l’esercizio 2026 è stata fissata a 3.908.134,71 euro. Le risorse saranno ripartite tra le varie missioni istituzionali, con un impegno significativo per i servizi sociali (603.350 euro) e l’istruzione (524.362 euro). Altri stanziamenti rilevanti riguardano il settore territorio e ambiente (703.200 euro) e la viabilità e trasporti (280.800 euro).
«Anche su questo bilancio vogliamo tenere conto della gestione del nostro territorio e di migliorare il livello di qualità del nostro paese garantendo i servizi alla cittadinanza in rapporto alle risorse disponibili – Mirko Zorzo, sindaco – » ha dichiarato il primo cittadino.
