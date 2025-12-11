Alla casa circondariale Miogni di Varese un incontro natalizio per detenuti e famiglie

Nel pomeriggio del 10 dicembre, alla Casa circondariale Miogni di Varese, si è svolta un’iniziativa natalizia dedicata ai detenuti e alle loro famiglie, promossa nell’ambito del progetto Officina dei Legami della Cooperativa Lotta contro l’Emarginazione e dell’associazione Bambini Senza Sbarre, in collaborazione con il direttore dell’istituto, Fabrizio Rinaldi, e con la responsabile dell’Area Trattamentale, Serena Pirrello.

L’incontro, organizzato nel cortile dell’istituto, ha permesso ai partecipanti di trascorrere un momento di condivisione in un clima sereno, segnato dalla presenza dei bambini e dal valore affettivo del ritrovarsi. Alla merenda natalizia ha preso parte anche Michele Salvo (ASD San Michele), che ha interpretato la figura di Babbo Natale, contribuendo a creare un’atmosfera particolarmente accogliente. Grazie al sostegno della Casa del Giocattolo Solidale, ogni bambino presente ha ricevuto un dono.

Oltre agli aspetti simbolici del periodo festivo, l’iniziativa ha rappresentato un’occasione significativa per rafforzare i legami familiari, offrendo a madri, padri e figli la possibilità di condividere del tempo insieme in un contesto protetto e rispettoso. Un momento semplice ma importante, che ha portato un segno di vicinanza e attenzione a persone che vivono una condizione di particolare fragilità.

L’iniziativa conferma l’impegno delle realtà promotrici e dell’istituto penitenziario nel sostenere percorsi che favoriscano la relazione familiare e il benessere dei detenuti, valorizzando il ruolo della comunità e della solidarietà anche in un contesto complesso come quello carcerario.