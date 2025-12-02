Alla Fondazione Marcello Morandini di Varese un pomeriggio dedicato ai caregiver

L’iniziativa rientra nel progetto “Memorie d’arte”, un percorso che unisce arte, memoria e benessere e che la Fondazione porta avanti da diversi anni

Un’occasione di confronto, formazione e sostegno per chi ogni giorno si prende cura di persone affette da disturbi neurocognitivi. È l’incontro promosso dalla Fondazione Marcello Morandini, che sabato 13 dicembre 2025, dalle 15.00 alle 16.30, aprirà le porte del museo ai caregiver di pazienti con Alzheimer e altre fragilità cognitive. L’iniziativa rientra nel progetto “Memorie d’arte”, un percorso che unisce arte, memoria e benessere e che la Fondazione porta avanti da diversi anni.

Un progetto che intreccia arte e cura

Giunto alla sua terza fase, il progetto ha coinvolto nel corso dell’anno tre RSA del territorio, ciascuna delle quali è stata accolta al museo per quattro incontri. I partecipanti hanno potuto sperimentare i benefici dell’arte sulla sfera emotiva e cognitiva, attraverso un’attività calibrata sulle loro necessità.

Una delle novità più significative riguarda proprio il coinvolgimento dei familiari, dei badanti e degli operatori sanitari. Come si legge nel documento molte famiglie vivono infatti la quotidianità con persone affette da demenza come un contesto chiuso, dove anche luoghi culturalmente accessibili come i musei vengono percepiti come “difficili” o inadatti. L’incontro del 13 dicembre nasce allora per fornire strumenti e competenze utili a superare questa barriera.

Formazione con esperti e dialogo tra RSA

Il pomeriggio sarà guidato da tre professioniste del settore:

Dott.ssa Maria Luisa De Lodovici , neurologa e presidente dell’Associazione Varese Alzheimer

Arianna Piazza , responsabile di Ambarabart Srls

Marta Pizzolante, psicologa e ricercatrice in Neuroscienze

Sarà un’occasione per imparare come accompagnare i propri cari in visita nei musei, favorendo autonomia, continuità e benessere anche oltre il progetto. Il confronto sarà aperto sia alle RSA già coinvolte sia alle strutture del territorio interessate ad avvicinarsi all’iniziativa.

Partecipazione gratuita, posti limitati

La partecipazione è gratuita ma su prenotazione, data la capienza limitata della sala.

Per iscriversi è necessario inviare una mail a: info@fondazionemarcellomorandini.com