Alla Fondazione Morandini di Varese la mostra “0,0,0”

La Fondazione Marcello Morandini annuncia l’apertura della mostra temporanea “0,0,0”, che sarà inaugurata domenica 14 dicembre 2025 alle ore 17.00 presso la sede museale di via Francesco Del Cairo 41 a Varese.

L’esposizione celebra il 110° anniversario della storica mostra “0,10” ospitata a Pietrogrado nel 1915, considerata un passaggio fondamentale nella nascita dell’arte astratta moderna. (foto sopra di repertorio)

Un omaggio contemporaneo all’avanguardia russa

Nel 1915, l’avanguardia russa presentò al pubblico opere che rompevano definitivamente con la figurazione, tra cui il celebre Quadrato Nero di Kazimir Malevič, divenuto simbolo dello “zero” dell’arte non rappresentativa.

A oltre un secolo di distanza, il portfolio “0,0,0” raccoglie quell’eredità e la reinterpreta nell’epoca digitale. Il titolo richiama la notazione RGB in cui 0,0,0 identifica il nero assoluto, privo di informazioni aggiuntive: un ritorno all’essenzialità formale e al grado zero della rappresentazione.

La mostra, presentata dallo storico dell’arte ed editore Timo Niemeyer, riunisce trenta artisti internazionali, tra cui Marcello Morandini, impegnati nelle diverse declinazioni dell’astrazione: dalle configurazioni geometriche più rigorose fino a strutture complesse influenzate dalla tecnologia. L’obiettivo è proporre una fotografia globale dell’arte non oggettiva oggi, evidenziandone la vitalità e la diffusione transculturale.

Un dialogo tra modernità e digitale

Le opere in esposizione mettono in luce la continuità dei principi costruttivisti e riduttivi, mostrando come questi linguaggi restino pertinenti anche nel contemporaneo. Il percorso invita il pubblico a confrontarsi con forme, colori e sistemi percettivi che, pur affondando le radici nella storia, dialogano con la dimensione digitale e interconnessa del presente.

Gli artisti coinvolti

Il portfolio riunisce i seguenti autori:

Serena Amrein (CH), Seon Ghi Bahk (KR), Waldo Balart (CU), Ivan Belov (RU), Nicolas Chardon (FR), Václav Cigler (CZ), Elias Crespin (VE), Rita Ernst (CH), Emanuela Fiorelli (IT), Marguerite Hersberger (CH), Alfredo Jaar (CL), Jean-Charles Kien (FR), Jeewi Lee (KR/DE), Josef Linschinger (AT), Macaparana (BR), Christian Megert (CH), Marcello Morandini (IT), Taiyoh Mori (JP), Mehdi Moutashar (IR/FR), Felipe Mujica (CL), Nima Nabavi (IR/AE), Jo Niemeyer (DE/FI), Jurgen Ostarhild (DE), Philippe Queloz (CH), Robin Rhode (SA/DE), Torsten Ridell (SE), Mariángeles Soto-Díaz (VE/US), Klaus Staudt (DE), Katja Strunz (DE) e Jan van der Ploeg (NL).

INFO UTILI, IMMAGINI e APPROFONDIMENTI

ESPOSIZIONE TEMPORANEA PORTFOLIO “0,0,0”

Dal 14 Dicembre 2025 al 25 Gennaio 2026

Apertura al pubblico:

Domenica 14 Dicembre ore 17:00

Orari di apertura del museo:

Giovedì dalle 15 alle 18

Da venerdì a domenica dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 18

Per info visitare il sito www.fondazionemarcellomorandini.com

Fondazione Marcello Morandini

Via F. Del Cairo 41 – 21100

Varese Tel. 0332.1610525