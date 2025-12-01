Alla scuola Salvemini inaugurata la prima Accademy di alta formazione della città di Varese

L’istituto Salvemini torna ad accogliere gli studenti. Le aule di via Brunico a Varese, rimaste a lungo vuote e silenziose, sono di nuovo vissute da ragazzi in formazione. I primi a occupare gli spazi dell’ex scuola media sono gli studenti dell’Its Red, 180 giovani che seguono i percorsi di alta formazione post diploma.

Dal 20 ottobre, scorso, è pienamente operativo un quarto dell’edificio, completamente riqualificato e reso funzionale all’avvio dell’anno formativo, grazie a un intervento edilizio complessiv0 del valore di 3 milioni di euro.

Sono state attivate otto aule didattiche, un ufficio direzionale, un ufficio amministrativo, due sale accoglienza e un laboratorio espositivo. I 180 studenti e i circa 80 docenti e professionisti sono impegnati nei corsi post diploma dedicati al mondo delle costruzioni: Construction Manager, Building Specialist 4.0, Design Manager Sistema Arredo ed Energy Manager 4.0.

ITS Red Academy, presente in città di diversi anni, è la prima Accademy con una sede tutta sua. L’edificio sarà in futuro in coabitazione con la Fondazione Enaip Lombardia, che, nel giro di un paio di anni, trasferirà qui tutte le attività attualmente ospitate nella palazzina di via Uberti, ormai non più adeguata ad ospitare le molteplici attività didattiche con i laboratori necessari.

Presente all’inaugurazione ufficiale della nuova sede Davide Galimberti, sindaco di Varese ,con cui Its Red e Fondazione Enaip hanno sottoscritto l’accordo, che prevede un investimento complessivo di circa 3 milioni di euro in lavori di manutenzione e ristrutturazione, a fronte della concessione d’uso gratuita di lungo periodo dell’immobile. L’obiettivo è trasformare l’ex istituto in un hub di formazione d’eccellenza dai 14 anni fin su, innovativo dal punto di vista strutturale, energetico e tecnologico e caratterizzato da una forte impronta di sostenibilità. In vista del trasloco completo di Enaip, il CPIA, attualmente presente nella palazzina di via Brunico, si sposterà alla scuola Cairoli.

A fare gli onori di casa per l’inaugurazione, che si è tenuta lunedì 1 dicembre, è stato Cristiano Perale presidente ITS Red Academy soddisfatto di poter presentare la prima sede di alta formazione di Varese. Ospiti John Bertazzi presidente di ANCE Lombardia, Giovanni Colombo direttore generale ENAIP Lombardia, Claudia Caravati presidente Collegio Geometri e Geometri Laureati Varese, Massimo Colombo presidente di ANCE Varese, Matteo Baroni presidente ITS Cantiere dell’Arte, Alberto Rimoldi presidente Scuola Professionale Edile Varese, Roberto Banfi presidente Ordine Periti Varese, Anna Deligios direttrice Camera di Commercio di Varese e Giuseppe Carcano direttore dell’Ufficio Scolastico Provinciale.

La caratteristica del polo didattico è quella di una formazione laboratoriale dove gli studenti dell’ITS apprendono sul campo, seguendo e contribuendo attivamente alla trasformazione dell’edificio. In particolare, gli studenti saranno direttamente coinvolti nella riqualificazione dell’immobile, seguendo da vicino tutte le fasi del cantiere e trasformandole in un’esperienza di apprendimento pratica e immersiva. L’edificio diventerà, fin da subito, un vero e proprio laboratorio di sperimentazione e innovazione.

L’ex scuola Salvemini, 7.000 mq di aule e laboratori immersi in un contesto di circa 5.000 mq di parco, prevede una progettazione per fasi: dopo le aule e i laboratori dedicati alle attività didattiche si passerà successivamente alla cantierizzazione e ai rilievi tecnici. Il progetto prevede inoltre la definizione di un modello organizzativo generale per la progettazione e il riuso degli spazi pubblici comunali.