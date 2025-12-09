Alla stazione di Milano Cadorna apre il nuovo Info Point Cantieri di FERROVIENORD

È stato inaugurato questa mattina, all’interno della stazione di Milano Cadorna, il nuovo Info Point Cantieri di FERROVIENORD. Uno spazio pensato per informare in modo chiaro, aggiornato e accessibile sui lavori in corso lungo la rete ferroviaria regionale.

Alla cerimonia di apertura erano presenti l’assessore ai Trasporti e Mobilità sostenibile di Regione Lombardia Franco Lucente, il presidente di FNM Andrea Gibelli e il presidente di FERROVIENORD Pier Antonio Rossetti.

Il nuovo Info Point si trova nel corridoio d’ingresso della stazione ed è aperto dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 17.00. Si tratta di uno sportello informativo dove i viaggiatori e i cittadini potranno scoprire nel dettaglio i 39 cantieri attualmente attivi su tutta la rete di FERROVIENORD, che conta 331 km di binari e 125 stazioni gestite.

Tra i cantieri in corso spiccano le grandi opere strategiche come: il collegamento ferroviario Malpensa Terminal 2–Gallarate, il potenziamento del nodo ferroviario di Seveso, i lavori di riqualificazione delle stazioni, gli aggiornamenti sul fronte della sicurezza e dell’innovazione tecnologica.

“Operazione trasparenza per costruire fiducia”

«Questo Info Point – ha spiegato l’assessore Franco Lucente – è parte della nostra ‘operazione trasparenza’. I cittadini hanno il diritto di conoscere gli interventi in corso sul territorio, specialmente in un settore strategico come quello dei trasporti. Solo così possiamo costruire fiducia e migliorare l’accessibilità al sistema ferroviario lombardo».

Lucente ha sottolineato il valore di una comunicazione chiara e tempestiva, specie in vista dei grandi eventi come le Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026, che vedranno la Lombardia al centro della mobilità internazionale. «Ogni giorno – ha ricordato – oltre 5 milioni di persone viaggiano con il trasporto pubblico locale in Lombardia, pari al 30% del totale nazionale. Con oltre 2.400 treni in circolazione, è essenziale offrire strumenti informativi semplici e accessibili».