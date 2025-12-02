C’era una volta, e c’è ancora oggi, una piccola volpe che ama le piccole cose. Quelle fatte da cuori gentili e mani abili, quelle nate dalla creatività e destinate a rendere la vita di ogni giorno un luogo accogliente. Questa piccola volpe, ama tanto anche i libri: legge, studia, si informa. E poi si dedica, durante tutto l’anno, all’attenta ricerca di ciò che ben si adegua alle sue elevatissime aspettative. Eh sì, questa volpe non si accontenta facilmente! Per questo, ogni Natale, è così felice ed orgogliosa di aprire la sua minuscola ‘tana’: finalmente potrà raccontare le numerose storie raccolte in giro per l’Italia e per l’Europa, mostrare creazioni uniche, realizzate a mano, accanto ad altre di alto design selezionate per bellezza, qualità ed ecosostenibilità. Perchè in un mondo altamente standardizzato, succube delle leggi di un’offerta che genera la domanda, qualcosa di diverso è ancora possibile. La “Volpe Innamorata” ci crede ed è sempre lieta di illustrarlo nel suo spazio sito in via Crocifisso 8 a Tradate. Qui potrete incontrare numerosi, piccoli artigiani professionisti, conoscerne le storie, i percorsi, la continua formazione, l’eclettico mondo creativo la cui ispirazione nasce trasversalmente a luoghi, tempi, tradizioni ed innovazioni.

Galleria fotografica Alla “Volpe innamorata” una favola di idee regalo per Natale 4 di 21

Un esempio? Una delle novità di quest’anno, i pregiati filati in jacquard: una tecnica ottocentesca, nata in Francia (anche se pare che l’idea originale fosse di un italiano…) che consente di ottenere tessuti con disegni molto complessi a costi accessibili, rivisitata oggi da due realtà artigiane piemontesi attraverso un’esclusiva collaborazione. Nascono così cuscini, arazzi, paraspifferi, sottoteiere (imbottite con chiodi di garofano, pepe nero e anice stellato per profumare l’ambiente ad ogni utilizzo) decorati con soggetti unici a tema naturalistico: trama ed ordito ricreano disegni originali, dal sapore vintage ma non antiquato… come richiedono le nuove tendenze nel campo dell’arredo, ormai stanco di soluzioni standardizzate, neutre e prive di personalità. Le stesse, raffinate, illustrazioni si ritrovano poi nei tessuti dipinti a mano: fuoriporta, palline natalizie, runner e fodere in lino naturale adornati con coniglietti, oche, cerbiatti, uccellini, bacche selvatiche. Il richiamo al mondo naturale è forte a “La Volpe Innamorata”, sia come fonte di ispirazione inesauribile, sia quale ambiente ideale e sereno in cui albergare. Non potevano quindi mancare le lampade di Gingko design: globi luminosi popolati da oniriche creature del bosco, scorci di galassie e poetici velieri e le candele in cera di soia de La Spezieria, un minuscolo laboratorio veneziano che segue ancora i ritmi lenti della produzione artigianale a partire dalla materia prima naturale come la soia, le erbe, i legni ed i fiori da cui estraggono essenze e profumi inebrianti. Il loro motto di quest’anno? “Illumina il tempo dell’attesa”. Cosa c’è di più bello del ricavare del tempo solo per noi, all’intima luce di una candela avvolti nell’abbraccio di morbide coperte magari sorseggiando una tisana, un infuso o un tè pregiato? Come resistere quindi alle coperte Maryplaid, in pile certificato oekotex, dai soggetti sempre nuovi ed attuali, allegramente sospesi tra ricercata eleganza ed una certa leggerezza che li rende perfetti per ogni ambiente? E ancora, come non cedere alla tentazione di provare i nuovi, deliziosi tè ed infusi realizzati da Margaret Torino, una realtà erboristica nata dalla passione di due sorelle piemontesi amanti della natura e di tutto ciò che questa ci può donare? Il tutto, magari, stringendo tra le mani una deliziosa tazza in fine porcellana decorata con le illustrazioni country-chic di Annah Dale, una disegnatrice inglese di grande fama, o più semplicemente bianche con dettagli dorati e forme inusuali. La ceramica è, infatti, la vera protagonista delle tendenze home decor degli ultimi anni e a “La Volpe Innamorata” non poteva mancare una proposta raffinata ed emozionante. Casette portalumini, Babbi Natale che “fanno l’angelo di neve” come decorazione di grandi piatti, paesaggi innevati, candide palline con uccellini tridimensionali, cerbiatti, scoiattoli, volpi… dettagli incantevoli che sapranno rendere la vostra tavola e la vostra casa intima e raffinata.

Accanto alle numerose idee per la casa, “La Volpe Innamorata” propone, inoltre, un’attenta selezione di monili e bijoux scelti perchè creativi, unici, eclettici e sorprendenti. Piccoli oggetti realizzati con estrema cura da abili mani che hanno saputo dare forma a sogni e suggestioni. Si incontrano così i bijoux dipinti a mano e resinati di Taratata, un vulcanico laboratorio della Normandia: dai libri agli animali da compagnia, da villaggi in miniatura immersi nella natura ad elaborate rose dorate… un universo magico, colorato e poetico, in puro stile francese. Dalla Spagna, invece, arrivano le collane e gli orecchini di Manitas de Plata, vere e proprie sculture tridimensionali modellate e dipinte a mano che dialogano giocosamente con i ricordi dell’infanzia. Rimanendo sul bijoux di alta qualità, ma tornando in Italia, di grande fascino, come sempre, sono le nuove creazioni di Anna Lodi: quest’anno, oltre alle iconiche collane in resina dagli abbinamenti cromatici inaspettati, è possibile scegliere, tra le altre, la nuova linea dedicata ad una delle più romantiche poesie di Alda Merini: “ho sognato di te come della rosa e del vento” sono le parole che vengono citate su collane, orecchini e bracciali. Per chi ama l’ispirazione orientale reinterpretata in chiave modera, si trovano poi le proposte di Dandarei con i grandi medaglioni e gli orecchini in cui il richiamo all’iconografia giapponese viene addolcita da un sentimento tutto italiano e quelle di Silvia di PerchèNo Gioielli che sposano la versatilità del bijoux componibile con atmosfere indiane e del Sol Levante.

E ancora… nel piccolo spazio potrete poi trovare gli Angeli de L’Oca bianca ed altre storie, i monili di Pasa Gioielli e di Atipica, le collane in ceramica di Esserci Bijoux, i gioielli in vetro di murano di Nuvole, i candelabri in legno di Lemon Lily design, le divertente anatre in radice di bamboo DCUK, le cinture di Cycled project realizzate con copertoni di bicicletta riciclati… e molte altre idee da regalare e regalarsi.

Le proposte de La Volpe Innamorata sono davvero tante, spesso uniche e molto diverse tra loro per stile, materiale e creatività, difficile descriverle tutte. Non vi resta, quindi, che dedicare un po’ del vostro tempo a scoprire questa inusuale realtà recandovi a Tradate, in via Crocifisso 8, dal martedì alla domenica, dalle 9:30 alle 12:30 e dalle 15:00 alle 19:00.

Profili social Facebook: La Volpe Innamorata ed Instagram: La Volpe Innamorata Tradate

Telegono: 338 3118424(anche Whatsapp).