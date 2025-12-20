Varese News

Alle Cave di Molera nasce il sentiero didattico: un percorso tra geologia, storia e natura

Il percorso, realizzato dalle Guardie Ecologiche Volontarie, sarà inaugurato l’11 gennaio con una passeggiata fino al Mulino Trotto

Alle Cave di Molera nasce il sentiero didattico: un percorso tra geologia, storia e natura

È stato completato il nuovo sentiero didattico delle Cave di Molera, un progetto che valorizza uno dei luoghi più affascinanti tra Malnate e Cagno, nel cuore del Monumento Naturale che racconta la storia della pietra molera e del suo impiego nel territorio. A realizzarlo sono state le GEV (Guardie Ecologiche Volontarie) del Parco della Valle del Lanza, che hanno installato cinque bacheche informative lungo il fondovalle.

Un percorso tra storia, natura e architettura

I pannelli accompagnano i visitatori in un viaggio attraverso il tempo: dalle origini geologiche della pietra, all’uso nelle costruzioni tradizionali, fino alla ricca biodiversità che oggi popola le vecchie cave. Il percorso si snoda lungo il sentiero che dai Bagoderi di Malnate conduce al Mulino Trotto, con possibilità di partenza anche dal parcheggio di via 1 Maggio, nei pressi del Dog Eden.

Inaugurazione con passeggiata e vin brulè

Per scoprire il nuovo sentiero in compagnia, le GEV organizzano una passeggiata inaugurale giovedì 11 gennaio, con arrivo al Mulino dove sarà offerto del vin brulè. Un’occasione perfetta per conoscere da vicino un patrimonio naturale e culturale del territorio, valorizzato con passione e competenza dai volontari.

Nel cuore del Parco Valle del Lanza: tra storia, natura e tutela ambientale

Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Pubblicato il 20 Dicembre 2025
Galleria fotografica

Alle Cave di Molera nasce il sentiero didattico 4 di 6
Alle Cave di Molera nasce il sentiero didattico: un percorso tra geologia, storia e natura
Alle Cave di Molera nasce il sentiero didattico: un percorso tra geologia, storia e natura
Alle Cave di Molera nasce il sentiero didattico: un percorso tra geologia, storia e natura
Alle Cave di Molera nasce il sentiero didattico: un percorso tra geologia, storia e natura

