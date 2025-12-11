All’ospedale di Cittiglio l’audit sul percorso ERAS: pazienti protagonisti in un modello di cura innovativo

All’Ospedale di Cittiglio si è svolto venerdì 5 dicembre un audit clinico dedicato al percorso ERAS, il protocollo internazionale che migliora il recupero dopo gli interventi di chirurgia colorettale. Si tratta di un appuntamento di grande rilievo scientifico e organizzativo: esperienze di questo tipo sono infatti rarissime in Italia, soprattutto per il coinvolgimento diretto dei pazienti.

Da oltre un anno la Chirurgia Generale Cittiglio-Angera, diretta dal dottor Stefano Rausei, ha adottato il protocollo ERAS, un modello multidisciplinare che affianca il paziente prima, durante e dopo l’operazione. Il percorso comprende la preabilitazione, con esercizi motori e respiratori e la correzione di eventuali carenze, l’utilizzo della chirurgia mini-invasiva, un attento controllo del dolore, la rialimentazione precoce e la mobilizzazione già dal giorno stesso dell’intervento. L’obiettivo è ridurre lo stress chirurgico e favorire un recupero più rapido, con dimissioni che possono avvenire entro tre giorni, e un successivo follow-up in telemedicina.

I dati presentati, relativi ai primi trenta pazienti trattati, mostrano risultati in linea con quelli dei centri internazionali più avanzati, confermando la qualità del lavoro svolto dall’équipe. Ma l’aspetto più innovativo dell’audit è stata la presenza dei pazienti nella seconda parte della riunione: un’occasione per ascoltare testimonianze dirette, verificare la piena soddisfazione dei bisogni di salute e individuare insieme eventuali margini di miglioramento.

La giornata si è conclusa con un momento informale di saluto e condivisione. Le parole di gratitudine rivolte al personale sanitario hanno rappresentato il riconoscimento più significativo del valore clinico e umano del percorso ERAS, che a Cittiglio si conferma un modello d’eccellenza nel panorama nazionale.