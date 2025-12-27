Alpi on the Road: un viaggio nelle montagne che cambiano
Lunedì 12 gennaio a Materia una serata dedicata alle Alpi contemporanee, tra turismo slow, territori in trasformazione e il nuovo progetto editoriale di Lonely Planet
Lunedì 12 gennaio alle 21, negli spazi di Materia, è in programma un incontro dedicato alle montagne contemporanee, ai loro cambiamenti sociali e alle nuove forme di accoglienza. Al centro della serata ci sarà “Alpi on the Road”, il nuovo progetto editoriale di Lonely Planet, firmato da Denis Falconieri e realizzato con il supporto di UNCEM.
La guida propone 50 itinerari da percorrere in auto, moto o camper, pensati per chi desidera esplorare l’arco alpino in modo consapevole e rispettoso dell’ambiente. I percorsi sono suddivisi equamente tra Italia ed estero: 25 itinerari attraversano le Alpi italiane e 25 si sviluppano oltreconfine, offrendo una visione ampia e integrata delle montagne europee. Ogni tragitto è accompagnato da mappe dettagliate e indicazioni chiare, tappa dopo tappa, lungo strade panoramiche e suggestive.
Il volume, che è uscito in libreria da pochi mesi, appartiene alla collana “on the road” di Lonely Planet e include quattro grandi itinerari classici, più lunghi e articolati, che toccano le principali località alpine. Gli altri 46 percorsi sono distribuiti tra le sette regioni alpine italiane – Liguria, Piemonte, Valle d’Aosta, Lombardia, Veneto, Trentino-Alto Adige e Friuli-Venezia Giulia – e i sette Paesi che, insieme all’Italia, fanno parte della Convenzione delle Alpi: Monaco, Francia, Svizzera, Liechtenstein, Germania, Austria e Slovenia.
PRENOTA IL TUO POSTO
Un elemento centrale del progetto è la dimensione transnazionale degli itinerari, pensata per invitare i viaggiatori a superare i confini e a considerare le Alpi non come una barriera, ma come una cerniera tra popoli e territori. Molti percorsi partono dalle città e salgono verso la montagna, favorendo il dialogo tra contesti urbani e aree alpine.
Particolare attenzione è dedicata al turismo slow e sostenibile. Per ogni itinerario vengono suggerite attività che valorizzano un modo di viaggiare lento e rispettoso: sentieri, cammini, escursioni, ciclovie e anche esperienze legate alla mobilità ferroviaria, come i celebri trenini alpini che attraversano paesaggi spettacolari, dai grandi ghiacciai alle vette più iconiche.
La serata a Materia sarà quindi l’occasione per riflettere sulle Alpi di oggi e di domani, raccontate non solo come meta turistica, ma come territori vivi, in trasformazione, capaci di offrire nuove prospettive di viaggio e di relazione con l’ambiente.
PRENOTA IL TUO POSTO
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Paolo Cottini su Colle di Biumo, il 5 gennaio la conferenza di VAS a Varese per decidere il futuro dell'area
angelo_spiteri su Il Comitato varesino per la Palestina torna in piazza: "Non ci fermiamo nemmeno a Natale"
axelzzz85 su I sindacati dei frontalieri contro il decreto sulla tassa della salute: “Andremo alla Consulta”
robertolonate su Il Natale che non si vede
robertolonate su Il Natale che non si vede
Alessandro Zanzi su A Varese Confcommercio chiede la sospensione dei lavori della ciclabile in viale Belforte, il Comune fissa un sopralluogo
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.