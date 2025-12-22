Alveo Olonella a Castellanza, conclusi i lavori di bonifica nel tratto tra la Liuc e corso Matteotti

Sono stati ultimati in questi giorni i lavori di bonifica e pulizia da piante infestanti e arbusti dell’alveo dismesso del canale Olonella, nel tratto della pista ciclabile che dall’Università Liuc porta all’intersezione con corso Matteotti. I lavori rappresentano il primo stralcio operativo di un intervento più ampio del valore di oltre 17mila euro. L’alveo del canale dismesso, completamente invaso dalla vegetazione nel corso degli anni, è stato oggetto di una pulizia radicale che ha messo in sicurezza l’intera area. Gli operatori hanno effettuato la rimozione di infestanti erbacee e arbustive, la spalcatura delle piante ad alto fusto e lo smaltimento dei rifiuti vegetali. L’intervento si inserisce nel più ampio Progetto MOVE ON – Mobilità Leggera in Valle Olona, l’iniziativa lombarda finalizzata alla creazione di una rete ciclabile di pregio tra Milano e la Svizzera, integrata con i trasporti pubblici per favorire la mobilità sostenibile e il turismo green.

Il programma complessivo di bonifica prevede nei prossimi mesi ulteriori interventi nelle aree di via San Giulio, lungo le facciate degli edifici di corso Matteotti e via Binda, nell’area del magazzino comunale di via Piemonte e lungo altri tratti della pista ciclabile di viale Piemonte fino a via Ragazzi del ‘99.

L’operazione rappresenta inoltre un tassello concreto del complesso progetto di riqualificazione dell’area San Giulio, per il quale il Consiglio Comunale ha deliberato nell’ultima seduta di martedì 16 dicembre uno stanziamento inserito nel bilancio di previsione 2026/2028 di 800mila euro. L’amministrazione comunale, inoltre, è in attesa di risposta da parte di Regione Lombardia relativamente alla partecipazione al bando “Rinaturalizzazione suoli degradati o in via di degrado”, che potrebbe integrare significativamente le risorse disponibili per la riqualificazione complessiva del territorio.