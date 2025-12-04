Andos Varese ospite di Soci All Time, da oltre 30 anni l’impegno per le donne operate al seno

Oggi, alle 16:30, Radio Materia trasmetterà una nuova puntata di Soci All Time, il programma che dà voce alle realtà associative più significative del nostro territorio. In questa puntata, ospite d’eccezione sarà l’Associazione A.N.D.O.S. Varese, che da oltre trent’anni si impegna con passione e dedizione per il benessere delle donne operate al seno, offrendo loro supporto fisico, psicologico e sociale.

Fondata nel 1987 dal professor Luigi Gatta e dalla signora Lina Bardelli, l’Associazione A.N.D.O.S. Varese nasce con l’obiettivo di portare nella nostra città un aiuto concreto alle donne che affrontano il difficile percorso della malattia. Ispirandosi all’esperienza di Trieste, l’associazione ha creato un supporto che parte prima dell’intervento chirurgico, prosegue nel post-operatorio immediato e continua con il fondamentale percorso di riabilitazione. Non solo, A.N.D.O.S. si occupa anche di sostenere l’aspetto psicologico e sociale delle donne, promuovendo la diagnosi precoce e una nuova cultura sanitaria.

Il volontariato che contraddistingue A.N.D.O.S. Varese è caratterizzato da un’attività silenziosa ma straordinariamente efficace sotto il profilo umano. Gli obiettivi sono chiari: affiancare le strutture sanitarie senza sostituirsi ad esse, promuovere la prevenzione e rispondere in modo mirato ai bisogni emergenti delle donne operate al seno.

Nel corso degli anni, A.N.D.O.S. Varese ha avuto un impatto significativo grazie alla generosità dei suoi sostenitori. Con i fondi raccolti attraverso le quote associative, le manifestazioni e i contributi liberali, sono stati finanziati numerosi progetti: dalle borse di studio per tecnici di radiologia all’acquisto di apparecchiature mediche all’avanguardia, come il dispositivo per l’identificazione del linfonodo sentinella, donato all’Azienda Ospedaliera di Varese. Inoltre, l’associazione ha contribuito all’arredamento dell’Unità Senologica e ha acquistato una Unità Mobile di Senologia per lo screening mammografico nelle aree più difficili della provincia, dove i mezzi di trasporto scarseggiano.

Oltre alle attività mediche, A.N.D.O.S. Varese è stata protagonista di numerosi eventi e convegni che hanno dato visibilità ai progressi scientifici nel campo della senologia. In collaborazione con le risorse umane di importanti aziende e strutture pubbliche del territorio, l’associazione ha anche organizzato visite senologiche, rafforzando il messaggio di prevenzione e sensibilizzazione.

Non mancate quindi l’appuntamento con Soci All Time oggi alle 16:30, in diretta su Radio Materia, per scoprire di più sul lavoro incredibile dell’Associazione A.N.D.O.S. Varese e sul suo impegno costante al fianco delle donne nella lotta contro il cancro al seno.

ASCOLTA LE PUNTATE PRECEDENTI DI SOCI ALL TIME E SE TI PIACCIONO CLICCA SU SEGUI E LASCIA UN COMMENTO