Andrea Crugnola rispetta il pronostico al Pavia Circuit: vittoria con la Citroen “da mondiale”
Il campione di Varese conquista tutte le sei speciali nella gara di fine anno a Castelletto di Branduzzo. Miele terzo nella Ronde Valli Imperiesi
Era il grande favorito e non ha sbagliato: Andrea Crugnola ha vinto il 5° Pavia Rally Circuit, gara disputata all’interno del circuito di Castelletto di Branduzzo e tipico appuntamento di fine stagione. Il pilota di Calcinate del Pesce ha potuto utilizzare per l’occasione una Citroen C3 in versione WRC Plus con cui ha vinto tutte le sei prove speciali regalando poi spettacolo – a risultato ormai acquisito – nelle ultime battute della gara. (foto Caldani)
«Sono felice di questa vittoria perché è anche la prima conquistata da Stefano (Tavernini, il suo navigatore per l’occasione ndr) che è molto emozionato; lo ringrazio per aver condiviso con me questa gara e per avermi supportato nell’arco di tutta la stagione. La C3 WRC è davvero un missile: ringrazio la Gino Motor per avercela messa a disposizione».
Alle spalle di Crugnola si sono piazzati nell’ordine Marco Butti (con Paolo Zanini su Toyota Yaris) che è stato il miglior under 25 e Daniele Berger (con Simone Minetto sull’altra C3 WRC Plus). A ridosso della top ten troviamo invece diversi equipaggi targati Varese: Dario Messori e Luca Pieri, 11mi assoluti, hanno preceduto di un soffio Giacomo Ogliari e Lele Falzone (12mi), Barsanofio Re e Matteo Sanfilippo (13mi) e Luca Potente e Pietro D’Agostino (15mi) tutti su Skoda Fabia.
MIELE TERZO A IMPERIA
Bella prova di Simone Miele che aveva vinto la prima edizione del Pavia Circuit (2016) e che in questo fine settimana ha gareggiato nella Ronde Valli Imperiesi. Il pilota di Olgiate Olona, insieme ad Andrea Sassi a bordo della Skoda Fabia, ha concluso la gara sul terzo gradino del podio alle spalle di Luca Pedersoli (Hyundai i20) e del francese Anthony Fotia (Citroen C3).
Svelata la nuova Lancia Ypsilon Rally2: Andrea Crugnola sarà il pilota di punta in Italia
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Emilio Corrao su Balli e abbracci: il flash mob di Cocquio Trevisago per dire “no“ alla violenza di genere
principe.rosso su Gallarate "capitale" della remigrazione: il comitato di estrema destra annuncia un presidio in città
Felice su Vandalizzate le lucine di Natale al Sacro Monte di Varese
PaoloFilterfree su Martelli: "Sovranisti a parole, genuflessi nella realtà. Così l’Italia si perde"
MarcoCx su Incendio nella notte in una fabbrica a Groppello di Gavirate, decine di uomini impegnati
Felice su Martelli: "Sovranisti a parole, genuflessi nella realtà. Così l’Italia si perde"
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.