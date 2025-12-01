Varese News

Andrea Crugnola rispetta il pronostico al Pavia Circuit: vittoria con la Citroen “da mondiale”

Il campione di Varese conquista tutte le sei speciali nella gara di fine anno a Castelletto di Branduzzo. Miele terzo nella Ronde Valli Imperiesi

Andrea Crugnola vince il Pavia Rally Circuit

Era il grande favorito e non ha sbagliato: Andrea Crugnola ha vinto il 5° Pavia Rally Circuit, gara disputata all’interno del circuito di Castelletto di Branduzzo e tipico appuntamento di fine stagione. Il pilota di Calcinate del Pesce ha potuto utilizzare per l’occasione una Citroen C3 in versione WRC Plus con cui ha vinto tutte le sei prove speciali regalando poi spettacolo – a risultato ormai acquisito – nelle ultime battute della gara. (foto Caldani)

«Sono felice di questa vittoria perché è anche la prima conquistata da Stefano (Tavernini, il suo navigatore per l’occasione ndr) che è molto emozionato; lo ringrazio per aver condiviso con me questa gara e per avermi supportato nell’arco di tutta la stagione. La C3 WRC è davvero un missile: ringrazio la Gino Motor per avercela messa a disposizione».

Alle spalle di Crugnola si sono piazzati nell’ordine Marco Butti (con Paolo Zanini su Toyota Yaris) che è stato il miglior under 25 e Daniele Berger (con Simone Minetto sull’altra C3 WRC Plus). A ridosso della top ten troviamo invece diversi equipaggi targati Varese: Dario Messori e Luca Pieri, 11mi assoluti, hanno preceduto di un soffio Giacomo Ogliari e Lele Falzone (12mi), Barsanofio Re e Matteo Sanfilippo (13mi) e Luca Potente e Pietro D’Agostino (15mi) tutti su Skoda Fabia.

MIELE TERZO A IMPERIA

Bella prova di Simone Miele che aveva vinto la prima edizione del Pavia Circuit (2016) e che in questo fine settimana ha gareggiato nella Ronde Valli Imperiesi. Il pilota di Olgiate Olona, insieme ad Andrea Sassi a bordo della Skoda Fabia, ha concluso la gara sul terzo gradino del podio alle spalle di Luca Pedersoli (Hyundai i20) e del francese Anthony Fotia (Citroen C3).

Pubblicato il 01 Dicembre 2025
