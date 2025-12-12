Angera “cerca alleati” per il futuro dei bambini e ragazzi
Il Comune ha lanciato un avviso per enti, associazioni e gruppi informali: l'obiettivo è elaborare proposte concrete entro il 28 febbraio 2026. La prima riunione pubblica si terrà il 17 dicembre in sala consiliare
Angera punta sulla co-progettazione per ridefinire e potenziare i servizi socio-educativi destinati alla fascia di popolazione compresa tra 0 e 18 anni. Questa strategia, che permette agli enti locali di avviare collaborazioni mirate con le realtà presenti sul territorio, è stata scelta dall’amministrazione per unire le forze e trovare risposte più efficaci ai bisogni dei giovani angeresi.
Il Comune ha pubblicato sul proprio sito un avviso, chiamando a raccolta associazioni, enti, organizzazioni e gruppi informali portatori di interesse. L’obiettivo è la creazione di un tavolo di lavoro che dovrà concludersi, entro il 28 febbraio 2026, con l’elaborazione di una proposta concreta da attuare.
La sindaca Marcella Androni sta seguendo il percorso in collaborazione con l’ufficio servizi sociali e spiega la visione alla base dell’iniziativa: «Vogliamo mettere intorno a un tavolo le migliori idee e le proposte più efficaci per i giovani angeresi. Stiamo lavorando tanto sulle fasce di popolazione anziana, ma l’amministrazione comunale
non vuole lasciare indietro nessuno. Anzi, l’invito è rivolto a chiunque sia disponibile a mettersi in
gioco per i nostri giovani, vero cuore pulsante della città, che dobbiamo sostenere e valorizzare.”».
Agli appuntamenti saranno invitati la parrocchia, le scuole, la biblioteca e i servizi culturali e turistici comunali. Tuttavia, l’adesione è aperta anche ad associazioni culturali, sportive, comitati, fondazioni e gruppi informali, che sono invitati ad arricchire la discussione.
Per manifestare la propria volontà di aderire basta inviare una PEC all’indirizzo comune.angera@pec.regione.lombardia.it. Per maggiori informazioni è possibile scrivere all’indirizzo responsabile-servizisociali@comune.angera.it entro il 15 dicembre. La prima riunione pubblica del tavolo di co-progettazione è fissata per il 17 dicembre alle 17 in sala consiliare
