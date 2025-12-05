Varese News

Varese Laghi

Annullato l’evento “Storie di Natale” del 14 dicembre al Cinema Teatro Nuovo di Varese

L'appuntamento promosso da APIS – Arti per l’Innovazione Sociale APS non si terrà per motivi organizzativi non dipendenti dall’associazione

sipario teatro

È stato annullato l’evento “Storie di Natale”, previsto per giovedì 14 dicembre presso il Cinema Teatro Nuovo di Varese. A comunicarlo è l’associazione APIS – Arti per l’Innovazione Sociale APS, promotrice dell’iniziativa, che sottolinea come le cause dell’annullamento siano motivi organizzativi non dipendenti dalla propria volontà.

L’associazione si è detta dispiaciuta per il disagio che l’annullamento potrebbe arrecare a quanti avevano programmato di partecipare alla serata, che era stata pensata come un momento di condivisione, racconti e atmosfera natalizia.

Tutti gli eventi

di dicembre  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 05 Dicembre 2025
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.