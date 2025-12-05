Annullato l’evento “Storie di Natale” del 14 dicembre al Cinema Teatro Nuovo di Varese

È stato annullato l’evento “Storie di Natale”, previsto per giovedì 14 dicembre presso il Cinema Teatro Nuovo di Varese. A comunicarlo è l’associazione APIS – Arti per l’Innovazione Sociale APS, promotrice dell’iniziativa, che sottolinea come le cause dell’annullamento siano motivi organizzativi non dipendenti dalla propria volontà.

L’associazione si è detta dispiaciuta per il disagio che l’annullamento potrebbe arrecare a quanti avevano programmato di partecipare alla serata, che era stata pensata come un momento di condivisione, racconti e atmosfera natalizia.