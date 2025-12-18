Varese News

Tempo libero

Antico Mercato Bosino, edizione speciale di Natale: tre giorni tra antiquariato e collezionismo a Varese

Il consueto appuntamento della seconda domenica del mese si moltiplica in versione natalizia per dare a tutti la possibilità di trovare qualcosa di unico da regalare o da regalarsi

ANTICO MERCATO BOSINO, edizione speciale NATALE 2023

Varese si prepara ad accogliere la tradizionale edizione speciale natalizia dell’Antico Mercato Bosino, storico appuntamento dedicato ad antiquariato e collezionismo che, in occasione delle festività, si amplia e raddoppia.

Giovedì 18, venerdì 19 e sabato 20 dicembre, le bancarelle del Bosino animeranno via Marconi, offrendo a cittadini e appassionati tre intere giornate per curiosare tra oggetti d’epoca, pezzi da collezione e idee regalo originali, il tutto a prezzi competitivi.

Il consueto appuntamento della seconda domenica del mese, infatti, si moltiplica in versione natalizia per dare a tutti la possibilità di trovare qualcosa di unico da regalare o da regalarsi, in un’atmosfera che anticipa il Natale e valorizza il commercio tradizionale cittadino.

Un’occasione speciale per riscoprire il fascino del passato, tra arredi, libri, vinili, stampe, oggetti curiosi e rarità, passeggiando nel cuore di Varese.

L’Antico Mercato Bosino – Speciale Natale sarà aperto dalle 8.00 alle 18.30, per tre giorni consecutivi, giovedì 18, venerdì 19 e sabato 20 dicembre, in via Marconi. Tre giorni di Bosino natalizio per chi è alla ricerca di un regalo diverso dal solito.

Tutti gli eventi

di dicembre  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 18 Dicembre 2025
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.