Antico Mercato Bosino, edizione speciale di Natale: tre giorni tra antiquariato e collezionismo a Varese

Varese si prepara ad accogliere la tradizionale edizione speciale natalizia dell’Antico Mercato Bosino, storico appuntamento dedicato ad antiquariato e collezionismo che, in occasione delle festività, si amplia e raddoppia.

Giovedì 18, venerdì 19 e sabato 20 dicembre, le bancarelle del Bosino animeranno via Marconi, offrendo a cittadini e appassionati tre intere giornate per curiosare tra oggetti d’epoca, pezzi da collezione e idee regalo originali, il tutto a prezzi competitivi.

Il consueto appuntamento della seconda domenica del mese, infatti, si moltiplica in versione natalizia per dare a tutti la possibilità di trovare qualcosa di unico da regalare o da regalarsi, in un’atmosfera che anticipa il Natale e valorizza il commercio tradizionale cittadino.

Un’occasione speciale per riscoprire il fascino del passato, tra arredi, libri, vinili, stampe, oggetti curiosi e rarità, passeggiando nel cuore di Varese.

L’Antico Mercato Bosino – Speciale Natale sarà aperto dalle 8.00 alle 18.30, per tre giorni consecutivi, giovedì 18, venerdì 19 e sabato 20 dicembre, in via Marconi. Tre giorni di Bosino natalizio per chi è alla ricerca di un regalo diverso dal solito.