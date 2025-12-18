Antico Mercato Bosino, edizione speciale di Natale: tre giorni tra antiquariato e collezionismo a Varese
Il consueto appuntamento della seconda domenica del mese si moltiplica in versione natalizia per dare a tutti la possibilità di trovare qualcosa di unico da regalare o da regalarsi
Varese si prepara ad accogliere la tradizionale edizione speciale natalizia dell’Antico Mercato Bosino, storico appuntamento dedicato ad antiquariato e collezionismo che, in occasione delle festività, si amplia e raddoppia.
Giovedì 18, venerdì 19 e sabato 20 dicembre, le bancarelle del Bosino animeranno via Marconi, offrendo a cittadini e appassionati tre intere giornate per curiosare tra oggetti d’epoca, pezzi da collezione e idee regalo originali, il tutto a prezzi competitivi.
Il consueto appuntamento della seconda domenica del mese, infatti, si moltiplica in versione natalizia per dare a tutti la possibilità di trovare qualcosa di unico da regalare o da regalarsi, in un’atmosfera che anticipa il Natale e valorizza il commercio tradizionale cittadino.
Un’occasione speciale per riscoprire il fascino del passato, tra arredi, libri, vinili, stampe, oggetti curiosi e rarità, passeggiando nel cuore di Varese.
L’Antico Mercato Bosino – Speciale Natale sarà aperto dalle 8.00 alle 18.30, per tre giorni consecutivi, giovedì 18, venerdì 19 e sabato 20 dicembre, in via Marconi. Tre giorni di Bosino natalizio per chi è alla ricerca di un regalo diverso dal solito.
