Antonio Padellaro a Luino: sala gremita per la presentazione di “Antifascisti immaginari”

L’autore ospite del Lions Club Luino a Palazzo Verbania: dialogo vivace con Mauro della Porta Raffo e grande partecipazione della cittadinanza

Una sala conferenze di Palazzo Verbania gremita ha accolto venerdì 21 novembre 2025 l’incontro pubblico con il giornalista e scrittore Antonio Padellaro, ospite del Lions Club Luino nell’ambito dei service d’opinione aperti alla cittadinanza. L’autore ha presentato il suo ultimo libro, Antifascisti immaginari — con prefazione di Marco Travaglio — dialogando in modo serrato e brillante con Mauro della Porta Raffo, saggista e figura di riferimento del panorama culturale.

Durante la conversazione, Padellaro ha evidenziato i nodi centrali del volume, che analizza le distorsioni del dibattito pubblico e il rischio di derive retoriche nella narrazione politica contemporanea. Con il consueto spirito ironico ha dichiarato: «Scrivere questo libro è stato come fare una radiografia al nostro tempo: non so se siamo più confusi o più immaginari, ma di sicuro non ci annoiamo».

Mauro della Porta Raffo, con il suo stile arguto e diretto, ha guidato il confronto alternando analisi storiche e domande provocatorie. A un certo punto ha scherzato: «Quando ho finito il libro mi sono chiesto: l’ho capito o devo immaginare di averlo capito?»

Il presidente del Lions Club Luino, Nunzio Mancuso, ha espresso grande soddisfazione per l’esito dell’incontro: «Questa serata dimostra che Luino risponde con entusiasmo quando si offre cultura vera, di spessore. Il nostro Club crede profondamente nel valore del service d’opinione: non è solo beneficenza, ma un servizio alla crescita civile della comunità.» Ha poi aggiunto: «Crediamo che portare voci competenti e autorevoli sul nostro territorio significhi contribuire a uno spazio pubblico più consapevole e partecipato. È il nostro modo di dare un contributo concreto alla vita democratica.»

L’evento è stato organizzato dal Lions Club Luino, con il patrocinio del Comune, e si inserisce nel ciclo di appuntamenti dedicati al dialogo, alla riflessione e alla divulgazione culturale.

Pubblicato il 05 Dicembre 2025
