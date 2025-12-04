Anziano 85enne colto da malore a bordo, la moglie perde il controllo dell’auto e va a sbattere
La donna alla guida è rimasta anch'essa coinvolta nell'evento, ma il suo stato di salute, pur necessitando di assistenza, non risulta essere critico come quello del marito
Un incidente stradale si è verificato nel tardo pomeriggio di oggi, giovedì 4 dicembre, in via Cascina del Rosario a Varese. Quello che inizialmente sembrava un semplice scontro tra veicoli si è rivelato un evento più complesso.
L’allarme è scattato alle 17. A essere coinvolta è stata una vettura a bordo della quale viaggiava una coppia di anziani. L’incidente sarebbe stato innescato da un malore improvviso che ha colpito l’uomo, un anziano di 85 anni, mentre si trovava all’interno dell’abitacolo. La moglie, che era alla guida, in preda allo spavento e probabilmente distratta dalla condizione del marito, ha perso il controllo del veicolo.
L’auto è andata così a schiantarsi contro una vettura regolarmente parcheggiata lungo la carreggiata. Le conseguenze più gravi, purtroppo, non sono dovute all’impatto in sé, ma al malore subito dall’anziano. L’uomo è stato immediatamente preso in carico dai sanitari giunti sul posto e le sue condizioni sono state giudicate molto serie.
La donna alla guida è rimasta anch’essa coinvolta nell’evento, ma il suo stato di salute, pur necessitando di assistenza, non risulta essere critico come quello del marito. L’incidente ha mobilitato rapidamente la macchina dei soccorsi: i Vigili del Fuoco di Varese, i mezzi del soccorso sanitario e la polizia locale.
