Varese News

Varese Laghi

Aperto il bando per assegnare 54 orti urbani a Varese

La concessione degli orti urbani è triennale e riguarda singoli appezzamenti con una superficie di 50 metri quadri ciascuno, situati nei quartieri di Calcinate degli Orrigoni, San Fermo, Giubiano e San Carlo

orti urbani

E’ online il bando per l’assegnazione temporanea di 54 orti urbani nella città di Varese. I destinatari sono cittadini pensionati o che si trovano in accertate difficoltà economiche, con l’intento di favorire la socializzazione e l’inclusione sociale.

La concessione degli orti urbani è triennale e riguarda singoli appezzamenti con una superficie di 50 metri quadri ciascuno, situati nei quartieri di Calcinate degli Orrigoni, San Fermo, Giubiano e San Carlo. Il termine per la presentazione delle domande è il 16 gennaio.

Le domande possono essere presentate a mano all’Ufficio protocollo in via Sacco 5 oppure tramite e-mail scrivendo all’indirizzo protocollo.generale@comune.varese.it.

Tutti i dettagli, con requisiti per partecipare al bando e i moduli, sono al link:
https://www.halleyweb.com/c012133/zf/index.php/bandi-gara/bandi-gara/dettaglio-bando/bando/523

Tutti gli eventi

di dicembre  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 16 Dicembre 2025
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.