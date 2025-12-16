Aperto il bando per assegnare 54 orti urbani a Varese

E’ online il bando per l’assegnazione temporanea di 54 orti urbani nella città di Varese. I destinatari sono cittadini pensionati o che si trovano in accertate difficoltà economiche, con l’intento di favorire la socializzazione e l’inclusione sociale.

La concessione degli orti urbani è triennale e riguarda singoli appezzamenti con una superficie di 50 metri quadri ciascuno, situati nei quartieri di Calcinate degli Orrigoni, San Fermo, Giubiano e San Carlo. Il termine per la presentazione delle domande è il 16 gennaio.

Le domande possono essere presentate a mano all’Ufficio protocollo in via Sacco 5 oppure tramite e-mail scrivendo all’indirizzo protocollo.generale@comune.varese.it.

Tutti i dettagli, con requisiti per partecipare al bando e i moduli, sono al link:

https://www.halleyweb.com/c012133/zf/index.php/bandi-gara/bandi-gara/dettaglio-bando/bando/523