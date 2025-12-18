Apertura straordinaria della Torre Civica per celebrare gli 80 anni della Pallacanestro Varese

L’evento è organizzato dall’associazione Il Basket Siamo Noi, in collaborazione con il Comune di Varese, e rappresenta un momento significativo di condivisione e valorizzazione della storia sportiva e culturale della città

Sabato 20 dicembre, dalle ore 10.00 alle 17.00, la Torre Civica di Varese aprirà eccezionalmente le sue porte alla cittadinanza in occasione delle celebrazioni per gli 80 anni della Pallacanestro Varese.

L’evento è organizzato dall’associazione Il Basket Siamo Noi, in collaborazione con il Comune di Varese, e rappresenta un momento significativo di condivisione e valorizzazione della storia sportiva e culturale della città.

All’interno della Torre sarà allestito un percorso celebrativo composto da stendardi e fotografie storiche di Carlo Meazza e Marco Guariglia, che accompagnerà i visitatori in un viaggio attraverso le vittorie, le emozioni e l’identità biancorossa, simbolo della memoria collettiva varesina.

L’accesso sarà consentito in piccoli gruppi di massimo 10 persone, con ingressi ogni 20 minuti, previa prenotazione il giorno stesso dell’Evento presso il banchetto del Basket Siamo Noi, posizionato in Via Marconi.



Le visite saranno accompagnate dagli studenti del Liceo Ferraris (classi 4ªL e 5ªA), formati dall’associazione Il Basket Siamo Noi con il supporto dell’architetto Brusa Pasqué e dell’ingegner Riccardo Aceti, in qualità di tutor. L’iniziativa si configura come un’esperienza di cittadinanza attiva, che unisce cultura, memoria civica e partecipazione.

Una giornata di celebrazione che intreccia sport, storia, architettura e senso di appartenenza: la Torre Civica non è solo un monumento, ma lo specchio di una città e di una comunità che guardano al futuro partendo dalle proprie radici.

«Un ringraziamento speciale va a Carlo Meazza e Marco Guariglia, al Comune di Varese per il partenariato, all’arch. Brusa Pasqué e all’ing. Riccardo Aceti, a Consultinvest in qualità di Top Sponsor, a Swing Communication per le grafiche di allestimento, ad Artestampa per le stampe e ad ADR Comunicazione per il supporto video», fanno sapere gli organizzatori.