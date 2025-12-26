Varese News

Appassionati di musica a caccia di pezzi unici a Rescaldina

L'11 gennaio la nuova edizione della fiera del vinile. Ingresso libero e servizio ristoro per l'appuntamento domenicale con il collezionismo

Fiera Vinile

Le testine che toccano il solco e quel fruscio inconfondibile che anticipa la musica tornano protagonisti per un’intera giornata dedicata al supporto fisico. L’associazione culturale Rock Paradise organizza una nuova edizione della Mostra mercato del vinile e cd usato e da collezione, un evento che richiama collezionisti e semplici curiosi alla ricerca del pezzo mancante per la propria discografia o della scoperta dell’ultimo momento.

L’appuntamento è fissato per domenica 11 gennaio negli spazi del Sport+Center in via Barbara Melzi 83 a Rescaldina. La manifestazione apre i battenti dalle 10 alle 18 offrendo una panoramica completa sulla storia della musica registrata. Saranno presenti migliaia di supporti, dai classici 33 e 45 giri fino ai cd, coprendo ogni genere musicale e diverse fasce di rarità.

Oltre alla possibilità di acquistare, l’iniziativa mantiene la sua natura di scambio. I visitatori sono infatti invitati a portare i propri dischi per sottoporli agli espositori presenti, favorendo così il baratto o la compravendita tra privati e professionisti del settore.

L’ingresso alla fiera è gratuito. Per chi desidera approfondire o richiedere dettagli specifici, l’organizzazione ha messo a disposizione diversi canali di contatto attraverso i profili social di Rock Paradise Fiera del Disco, l’indirizzo mail e un numero telefonico dedicato per i messaggi. L’evento vede la collaborazione di Discollection, Rock Paradise Nerviano e OA.

Pubblicato il 26 Dicembre 2025
