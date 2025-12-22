Arcisate festeggia i 100 anni di Carla Chelucci: una vita tra Italia e Germania
Domenica 21 dicembre la centenaria arcisatese è stata festeggiata dalla famiglia e dall'amministrazione comunale
Ha raggiunto il traguardo dei cento anni in buona salute Carla Chelucci, che nei giorni scorsi ha festeggiato il secolo di vita nella sua casa di via IV Novembre ad Arcisate. Lucida e sorridente, la centenaria ha accolto il sindaco Antonino Centorrino, accompagnato dall’assessore Giovanni Mina, con i quali ha conversato ricordando alcuni momenti significativi della sua lunga vita. A nome dell’amministrazione comunale e dell’intera cittadinanza, le sono stati portati gli auguri ufficiali e un mazzo di fiori.
La festa si è svolta in famiglia, con una torta e la presenza dei figli Rosamaria, Patrizia, Mario e Serenella, dei sei nipoti e dei pronipoti. Carla Chelucci è nata a Livorno il 21 dicembre 1925: nel 1945 lavorava per gli americani quando conobbe il marito, Hans Kopsch, soldato tedesco fatto prigioniero di guerra in un campo nelle vicinanze della città labronica. Dopo aver vissuto per un periodo in Germania, in un paese non lontano da Hannover, dove il marito lavorava in una fabbrica della Volkswagen, si è infine trasferita a Varese insieme alla famiglia, dove ha costruito il resto della sua vita.
