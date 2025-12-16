Area Giovani chiude il 2025 con un bilancio positivo: una festa di Natale che celebra cultura, crescita e futuro

Area Giovani conclude il 2025 con un bilancio estremamente positivo, tra nuove adesioni, soddisfazioni e un evento di Natale che ha saputo coniugare divertimento, buon cibo e cultura. La festa, che ha visto l’alternarsi di momenti di riflessione e intrattenimento, ha pienamente incarnato la missione dell’associazione: aprire la mente e stimolare la crescita dei giovani nella realtà che li circonda.

L’evento, ricco di contenuti e ospiti di spicco, ha visto la partecipazione dell’ospite principale Matteo Piano, ex pallavolista e ora volto della radio, che ha condiviso le sue esperienze e riflessioni con il pubblico. Al suo fianco, Claudio Arrigoni, Max Corfini e Giorgia Testa, che insieme alla scuola di musica Music Lab, hanno impreziosito la serata con interventi musicali di alta qualità. La serata è stata arricchita dalla qualificata e numerosa presenza delle autorità locali, un segno del forte legame che Area Giovani ha saputo costruire nel tempo con il territorio.

Le dichiarazioni delle autorità

Il sindaco di Castellanza, Cristina Borroni, ha elogiato l’associazione: “In momenti complessi come quelli che stiamo vivendo, è fondamentale non alimentare la paura, ma coltivare la cultura. Solo così possiamo leggere la realtà in modo più chiaro. La società ha bisogno di giovani come voi, e sono felice che la vostra realtà si apra ad altri territori, approdando anche a Busto Arsizio.”

Il sindaco di Busto Arsizio, Emanuele Antonelli, ha aggiunto: “Conosco Area Giovani fin dalla nascita e oggi, come amministrazione, concediamo il patrocinio a occhi chiusi. Il vostro lavoro, portato avanti con passione e professionalità, è sempre un arricchimento per il territorio. Mi piacerebbe vedervi a Busto Arsizio.”

Anche Francesca Caruso, assessore regionale alla Cultura, ha sottolineato l’importanza dell’associazionismo culturale: “Associazioni come Area Giovani sono fondamentali per promuovere la cultura, che rappresenta un potente antidoto al disagio sociale. La cultura non è un costo, ma un investimento, come dimostrato dal rapporto Io sono Cultura 2025, che stima in 33 miliardi di euro il valore della cultura in Lombardia.”

Matteo Piano: “Il viaggio conta più del risultato”

Tra i momenti più toccanti della serata, l’intervento di Matteo Piano, che ha raccontato il suo percorso, dalla pallavolo alla radio. “Ho deciso di partire per Tuvalu, un’isola dell’Oceania, un luogo paradisiaco ma destinato a scomparire. In quel viaggio ho imparato che conta il viaggio, non solo il risultato. Ho vinto un argento olimpico, ma la medaglia non mi ha reso una persona migliore, solo più vincente”, ha affermato il noto ex atleta, sottolineando l’importanza di apprezzare ogni esperienza e le lezioni che essa ci offre.

Il valore della perseveranza: gli auguri di Alessio Gasparoli e Luca Signorini

Alessio Gasparoli, presidente onorario, ha chiuso il suo intervento con una citazione di Samuel Johnson: “È la perseveranza dei piccoli sforzi che conduce ai grandi risultati”. Questo pensiero, secondo Gasparoli, rappresenta perfettamente il cammino dell’associazione, che ha visto crescere la propria presenza grazie agli sforzi quotidiani di tutti i membri.

Il presidente di Area Giovani, Luca Signorini, ha poi parlato con soddisfazione dell’anno appena concluso: “Il 2025 è stato un anno intenso, che ha visto la conclusione di progetti importanti e l’inizio di nuove iniziative, come il rinnovo del nostro direttivo e l’ingresso di nuove componenti. Ci avviciniamo al nostro decennale, un traguardo che celebreremo con altre grandi novità. Auguro a tutti un sereno Natale e un 2026 pieno di soddisfazioni.”