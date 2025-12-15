Arese decisivo nella staffetta: l’Italia è ancora d’oro agli Europei di cross

(Foto di GRANA/ FIDAL)

Pietro Arese si conferma uomo chiave della staffetta mista azzurra e trascina l’Italia al secondo titolo europeo consecutivo a Lagoa, in Portogallo, negli EuroCross 2025. Il mezzofondista varesino delle Fiamme Giall, allievo di Silvano Danzi, e è protagonista dell’ultima frazione, quella decisiva, gestendo con lucidità il vantaggio costruito dai compagni e respingendo il ritorno degli avversari fino al traguardo. Insieme a Gaia Sabbatini, Sebastiano Parolini e Marta Zenoni, Arese firma il terzo oro nelle ultime quattro edizioni per la staffetta italiana, che chiude in 17:12, davanti a Portogallo e Gran Bretagna.

Chiamato a completare il lavoro iniziato dai compagni, Arese non tradisce le attese e dimostra ancora una volta grande solidità in un contesto di alto livello, con il portoghese Isaac Nader lanciato all’inseguimento nelle ultime centinaia di metri. «Per la prima volta in quattro anni posso dire di aver fatto un lavoro, tra virgolette, semplice. Grazie a Gaia, Sebastiano e Marta ho avuto vita più facile rispetto ad altre edizioni. Io ho cercato di gestire all’inizio e poi di riaccendere il motore nel finale per assicurarci l’oro», ha dichiarato Arese – come riportato dall’ufficio stampa della federazione.

La staffetta azzurra conferma così la propria continuità ai massimi livelli europei, con Arese che si ritaglia ancora una volta il ruolo di finalizzatore, già ricoperto con successo anche nella passata edizione. Un risultato che rafforza il peso specifico del mezzofondista piemontese all’interno del gruppo azzurro e che arricchisce ulteriormente il bottino italiano in Portogallo.

Il fine settimana di Lagoa è però segnato anche dall’ennesima impresa di Nadia Battocletti, regina incontrastata del cross europeo. La trentina conquista il sesto oro continentale in carriera, il secondo consecutivo nella gara assoluta, dominando i 7,470 chilometri e precedendo la britannica Megan Keith e la turca Yasemin Can. Per l’Italia, due ori complessivi che valgono un risultato di grande prestigio in una rassegna di altissimo livello tecnico.