Spaccava i mobili di casa e minacciava di morte la compagna anche davanti ai figli: arrestato

Un uomo di 37 anni, già noto alle forze dell’ordine e sottoposto a DASPO, è finito in carcere dopo le indagini della Squadra Mobile che hanno ricostruito un grave contesto di violenza domestica

La Polizia di Stato di Varese ha arrestato un cittadino italiano di 37 anni, già gravato da precedenti penali e destinatario della misura del Daspo, con l’accusa di maltrattamenti in famiglia ai danni della compagna convivente. L’arresto è scattato al termine di un’attività investigativa condotta dalla Squadra Mobile della Questura, che ha fatto emergere una situazione di violenza domestica protratta nel tempo.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, l’uomo avrebbe messo in atto ripetute condotte di prevaricazione e aggressività nei confronti della compagna, spesso alla presenza dei due figli della coppia, di 9 e 11 anni. Episodi scatenati anche da futili motivi: in un’occasione, il mancato reperimento di un libro avrebbe portato il 37enne a perdere il controllo, danneggiando mobili e suppellettili all’interno dell’abitazione.

Dopo gli scatti d’ira, la donna veniva costretta a ripristinare l’ordine e a riparare gli oggetti danneggiati come forma di “punizione”. Un clima di paura e tensione costante che, in più occasioni, avrebbe spinto la vittima ad allontanarsi temporaneamente da casa per consentire all’uomo di calmarsi. Proprio in quei momenti, però, il 37enne l’avrebbe raggiunta telefonicamente, minacciandola di morte e di torture.

Alla luce della gravità dei fatti emersi, il Pubblico Ministero ha richiesto l’applicazione della custodia cautelare in carcere, provvedimento accolto dal Giudice per le Indagini Preliminari ed eseguito dalla Squadra Mobile. L’uomo si trova ora detenuto, mentre proseguono gli accertamenti a tutela della vittima e dei minori coinvolti.

Pubblicato il 15 Dicembre 2025
