Arte, libri e teatro: a Luino il nuovo anno inizia nel segno della cultura
Il 2026 inizia con un fitto calendario di appuntamenti culturali che animeranno i luoghi simbolo della città per tutto il mese di gennaio
L’anno nuovo a Luino si apre con un fitto calendario di appuntamenti culturali che animeranno i luoghi simbolo della città per tutto il mese di gennaio. Dalla letteratura al teatro, passando per l’arte contemporanea e il sociale, l’Amministrazione comunale ha patrocinato una serie di iniziative pensate per coinvolgere un pubblico eterogeneo tra Palazzo Verbania, la Biblioteca civica e il Teatro Sociale.
Arte e letteratura in Biblioteca
Il mese inizia con gli ultimi giorni della mostra d’arte contemporanea “Artisti dialoganti. L’arte che unisce”, visitabile a Palazzo Verbania fino al 4 gennaio. Sabato 10 gennaio l’attenzione si sposta alla Biblioteca civica dove alle 17, si terrà la presentazione del volume “Sette viaggiatori in cerca di una meta” di Olga Irimciuc, un evento organizzato in collaborazione con l’Associazione Italia-Moldova e la Nuova Proloco Città di Luino.
Un fine settimana ricco di incontri
Sabato 17 gennaio, giornata intensa con tre diversi appuntamenti. Si comincia la mattina alle 10 in Biblioteca con Alberto Cusumano che presenterà il suo libro “Lo specchio infrangibile, viaggio nel mondo del narcisista”, accompagnato da un’esposizione dedicata. Quasi in contemporanea, alle 10.30 a Palazzo Verbania, l’Oratorio San Luigi illustrerà il progetto “Più Oratorio”, mentre nel pomeriggio, alle 17.30 sempre a Palazzo Verbania, si terrà il “Salotto con Mauro Della Porta Raffo” a cura del Lions Club Luino.
Letture per i piccoli e gran finale a teatro
Sabato 24 gennaio lo spazio della Biblioteca civica sarà dedicato alle famiglie con l’iniziativa “Nati per leggere. Letture per piccolissimi”, prevista per le 10,30. Il mese di gennaio si chiuderà sabato 31 con un doppio appuntamento: la mattina alle 10.30 Palazzo Verbania ospiterà un incontro sullo sviluppo sostenibile di turismo e territorio curato da Slow Food Varese e Associazione Lands Lake. La giornata si concluderà al Teatro Sociale dove alle 21 andrà in scena lo spettacolo “Quando un musicista ride” nell’ambito della stagione teatrale del circuito Claps.
