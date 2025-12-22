Varese News

Asino e mucca bloccati nel bosco: spettacolare recupero dei Vigili del Fuoco a Masciago Primo

I due animali erano finiti in una zona impervia nei pressi di un torrente: l’asino è stato portato in salvo a piedi, la mucca è stata recuperata il giorno dopo con l’elicottero

Intervento impegnativo e spettacolare per i Vigili del Fuoco nel pomeriggio di ieri (domenica 21 dicembre) a Masciago Primo, dove un asino e una mucca sono finiti in una zona particolarmente impervia nei pressi del greto di un torrente, all’interno del bosco. Generico 22 Dec 2025

Animali in salvo grazie all’intervento aereo

La squadra intervenuta sul posto è riuscita a mettere in sicurezza l’asino, guidandolo fino a un luogo sicuro dopo avergli applicato la capezza. Più complicata, invece, la situazione per la mucca, finita in una zona difficilmente raggiungibile.

Con il calare del buio, si è scelto di rimandare il recupero al giorno successivo, optando per un intervento aereo. Questa mattina, infatti, l’operazione è stata portata a termine con il supporto dell’elicottero “Drago 153” del Nucleo Elicotteri dei Vigili del Fuoco di stanza a Malpensa. Il bovino è stato imbragato e sollevato fino a un punto sicuro.

Nessuna ferita per gli animali

Fortunatamente, entrambi gli animali sono in buone condizioni e non hanno riportato ferite.

Pubblicato il 22 Dicembre 2025
