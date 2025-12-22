Asino e mucca bloccati nel bosco: spettacolare recupero dei Vigili del Fuoco a Masciago Primo
I due animali erano finiti in una zona impervia nei pressi di un torrente: l’asino è stato portato in salvo a piedi, la mucca è stata recuperata il giorno dopo con l’elicottero
Intervento impegnativo e spettacolare per i Vigili del Fuoco nel pomeriggio di ieri (domenica 21 dicembre) a Masciago Primo, dove un asino e una mucca sono finiti in una zona particolarmente impervia nei pressi del greto di un torrente, all’interno del bosco.
Animali in salvo grazie all’intervento aereo
La squadra intervenuta sul posto è riuscita a mettere in sicurezza l’asino, guidandolo fino a un luogo sicuro dopo avergli applicato la capezza. Più complicata, invece, la situazione per la mucca, finita in una zona difficilmente raggiungibile.
Con il calare del buio, si è scelto di rimandare il recupero al giorno successivo, optando per un intervento aereo. Questa mattina, infatti, l’operazione è stata portata a termine con il supporto dell’elicottero “Drago 153” del Nucleo Elicotteri dei Vigili del Fuoco di stanza a Malpensa. Il bovino è stato imbragato e sollevato fino a un punto sicuro.
Nessuna ferita per gli animali
Fortunatamente, entrambi gli animali sono in buone condizioni e non hanno riportato ferite.
