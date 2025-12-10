Varese News

Aspettando Babbo Natale: a Cocquio Trevisago una festa per tutta la comunità grazie all’entusiasmo dei più giovani

Domenica 14 dicembre 2025 il piazzale comunale di via Roma 54 si prepara ad accogliere famiglie, bambini e ragazzi per una giornata dedicata alla magia del Natale

14 Dicembre 2025

Domenica 14 dicembre 2025 il piazzale comunale di via Roma 54 si prepara ad accogliere famiglie, bambini e ragazzi per una giornata dedicata alla magia del Natale. L’evento “Aspettando Babbo Natale” è organizzato dal Gruppo Culturale Sportivo “Amici di Cocquio”, in collaborazione con il Consiglio Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi (CCRR) e con il patrocinio del Comune di Cocquio Trevisago.

Sarà una giornata di festa, ma anche una bellissima occasione per riconoscere il valore della partecipazione giovanile: i ragazzi del CCRR – Riad, Angelica, Leonardo, Noa, Matteo, Cecilia, Gaia, Alessandro e Giorgio – saranno infatti protagonisti e animatori dell’intero evento. Il loro impegno testimonia uno spirito di servizio raro e prezioso: giovani che scelgono di mettersi a disposizione della comunità, organizzando attività, accogliendo i coetanei e contribuendo a creare relazioni e dialogo.

Il programma della giornata

Ore 10.30 – I banchetti del baratto dei bambini
Al mattino i ragazzi del CCRR inviteranno amici e compagni a partecipare al baratto: un modo semplice, creativo e sostenibile per dare nuova vita ai giochi, imparando il valore dello scambio e del riuso.

Ore 12.30 – Pasta e fagioli gratis
Per tutti i partecipanti, un pranzo conviviale con pasta e fagioli. E per chi preferisce altro, non mancheranno salamelle e patatine.

Ore 14.00 – Canzoni natalizie cantate dai bambini
Un momento musicale che scalderà l’atmosfera, grazie anche al supporto del giovane Giorgio.

Ore 14.30 – Laboratori creativi e psicomotricità
I ragazzi del CCRR coordineranno attività manuali e creative pensate per i più piccoli, trasformando il pomeriggio in un laboratorio di fantasia.

Ore 15.30 – Porta la tua letterina a Babbo Natale
Il momento più atteso: tutti i bambini potranno incontrare Babbo Natale e consegnargli personalmente la propria letterina dei desideri.

Durante tutta la giornata saranno disponibili biscotti, bomboloni e cioccolata calda, per rendere la festa ancora più dolce e accogliente.

L’iniziativa rappresenta un modo concreto per valorizzare il ruolo dei giovani all’interno della comunità: grazie al loro entusiasmo, Cocquio Trevisago si conferma un territorio in cui educazione civica, collaborazione e festa possono convivere in un unico, bellissimo appuntamento natalizio.

«I ragazzi del CCRR vi aspettano numerosi!», spiegano gli organizzatori.

10 Dicembre 2025
Redazione VareseNews
Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

