Aspettando Babbo Natale: a Cocquio Trevisago una festa per tutta la comunità grazie all’entusiasmo dei più giovani

Domenica 14 dicembre 2025 il piazzale comunale di via Roma 54 si prepara ad accogliere famiglie, bambini e ragazzi per una giornata dedicata alla magia del Natale. L’evento “Aspettando Babbo Natale” è organizzato dal Gruppo Culturale Sportivo “Amici di Cocquio”, in collaborazione con il Consiglio Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi (CCRR) e con il patrocinio del Comune di Cocquio Trevisago.

Sarà una giornata di festa, ma anche una bellissima occasione per riconoscere il valore della partecipazione giovanile: i ragazzi del CCRR – Riad, Angelica, Leonardo, Noa, Matteo, Cecilia, Gaia, Alessandro e Giorgio – saranno infatti protagonisti e animatori dell’intero evento. Il loro impegno testimonia uno spirito di servizio raro e prezioso: giovani che scelgono di mettersi a disposizione della comunità, organizzando attività, accogliendo i coetanei e contribuendo a creare relazioni e dialogo.

Il programma della giornata

Ore 10.30 – I banchetti del baratto dei bambini

Al mattino i ragazzi del CCRR inviteranno amici e compagni a partecipare al baratto: un modo semplice, creativo e sostenibile per dare nuova vita ai giochi, imparando il valore dello scambio e del riuso.

Ore 12.30 – Pasta e fagioli gratis

Per tutti i partecipanti, un pranzo conviviale con pasta e fagioli. E per chi preferisce altro, non mancheranno salamelle e patatine.

Ore 14.00 – Canzoni natalizie cantate dai bambini

Un momento musicale che scalderà l’atmosfera, grazie anche al supporto del giovane Giorgio.

Ore 14.30 – Laboratori creativi e psicomotricità

I ragazzi del CCRR coordineranno attività manuali e creative pensate per i più piccoli, trasformando il pomeriggio in un laboratorio di fantasia.

Ore 15.30 – Porta la tua letterina a Babbo Natale

Il momento più atteso: tutti i bambini potranno incontrare Babbo Natale e consegnargli personalmente la propria letterina dei desideri.

Durante tutta la giornata saranno disponibili biscotti, bomboloni e cioccolata calda, per rendere la festa ancora più dolce e accogliente.

L’iniziativa rappresenta un modo concreto per valorizzare il ruolo dei giovani all’interno della comunità: grazie al loro entusiasmo, Cocquio Trevisago si conferma un territorio in cui educazione civica, collaborazione e festa possono convivere in un unico, bellissimo appuntamento natalizio.

«I ragazzi del CCRR vi aspettano numerosi!», spiegano gli organizzatori.