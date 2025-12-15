“Astratto Digitale”, il MAGA di Gallarate protagonista su Sky Arte con la nuova stagione dell’“Alfabeto del Contemporaneo”

Valorizzare l’arte astratta e contemporanea attraverso il digitale: è questo l’obiettivo di “Astratto Digitale”, il nuovo progetto dedicato al Museo MAGA di Gallarate, presentato ufficialmente a Milano, nella Biblioteca Tremaglia di Palazzo Lombardia.

L’iniziativa è sostenuta da Regione Lombardia nell’ambito della misura InnovaCultura, e include tra le sue principali azioni la seconda stagione della serie “Alfabeto del Contemporaneo”, in onda da stasera su Sky Arte, fino a venerdì 20 dicembre, ogni sera alle 21.05.

Caruso: “Un’iniziativa che unisce arte e innovazione”

«Questo progetto conferma la qualità del lavoro che il MAGA porta avanti insieme a Sky e ai partner coinvolti – ha dichiarato Francesca Caruso, assessore regionale alla Cultura –. Regione Lombardia sostiene con convinzione percorsi come questo, capaci di ampliare l’esperienza dei visitatori attraverso strumenti digitali, valorizzando in modo innovativo il nostro patrimonio museale e culturale».

Alla conferenza stampa erano presenti anche Emma Zanella e Alessandro Castiglioni, direttrice e vicedirettore del Museo MAGA, insieme ai rappresentanti di Craon e Storyville, che hanno curato la realizzazione dei contenuti.

Una collezione astratta che guarda al futuro

“Astratto Digitale” nasce con l’intento di rinnovare il modo in cui l’arte moderna e contemporanea viene raccontata e fruita, concentrandosi su uno dei nuclei più importanti della collezione del MAGA: dall’arte concreta alla pittura analitica, fino alle più recenti espressioni dell’astrazione contemporanea.

Attraverso strumenti digitali e contenuti multimediali, il progetto accompagna il pubblico in un viaggio esperienziale e formativo, pensato anche per i linguaggi e le modalità della comunicazione visiva di oggi.

Sei episodi per raccontare i linguaggi del presente

Fulcro dell’iniziativa è la nuova stagione di “Alfabeto del Contemporaneo”, sei video-documentari che raccontano le opere e le ricerche di autori emergenti nei linguaggi della contemporaneità.

I documentari, realizzati con la collaborazione di Sky Arte, saranno trasmessi ogni sera da lunedì 15 a venerdì 20 dicembre su Sky Arte (canale 120 e 400) e disponibili anche in streaming su NOW e gratuitamente sul sito web di Sky Arte.