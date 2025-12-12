Astuti: «Regione sblocchi i fondi per la fibromialgia e investa nella formazione dei medici di base»

La battaglia per un’assistenza più efficace alle persone affette da fibromialgia torna al centro del dibattito regionale. Il consigliere del Partito Democratico Samuele Astuti ha presentato un ordine del giorno al bilancio di previsione, in discussione la prossima settimana al Pirellone, chiedendo alla Regione Lombardia di sbloccare i 200mila euro già stanziati durante l’assestamento di luglio e ancora non erogati.

Secondo Astuti, a rendere ancora più urgente un intervento è anche il recente aggiornamento dei Livelli essenziali di assistenza (LEA), che ha inserito la fibromialgia – nelle forme più severe – tra le patologie croniche e invalidanti. «Un passo avanti importante – commenta –, ma che rischia di restare un atto formale se non si accompagna a strumenti concreti per la presa in carico clinica e per il diritto all’esenzione».

Da qui la richiesta alla Regione di destinare risorse specifiche alla formazione dei medici di assistenza primaria, ritenuta decisiva per garantire diagnosi più tempestive e percorsi di cura adeguati, e di potenziare l’informazione ai cittadini sulla patologia.

«Chiediamo due interventi semplici e di buon senso – conclude Astuti –: formare i medici di base e investire sulla comunicazione. Continueremo a lavorare insieme alle associazioni e ai pazienti finché la fibromialgia non avrà il riconoscimento pieno che merita».