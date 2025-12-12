Astuti: «Regione sblocchi i fondi per la fibromialgia e investa nella formazione dei medici di base»
Il consigliere del Pd ha presentato un ordine del giorno al bilancio di previsione chiedendo alla Regione di sbloccare i 200mila euro già stanziati durante l’assestamento di luglio e ancora non erogati
La battaglia per un’assistenza più efficace alle persone affette da fibromialgia torna al centro del dibattito regionale. Il consigliere del Partito Democratico Samuele Astuti ha presentato un ordine del giorno al bilancio di previsione, in discussione la prossima settimana al Pirellone, chiedendo alla Regione Lombardia di sbloccare i 200mila euro già stanziati durante l’assestamento di luglio e ancora non erogati.
Secondo Astuti, a rendere ancora più urgente un intervento è anche il recente aggiornamento dei Livelli essenziali di assistenza (LEA), che ha inserito la fibromialgia – nelle forme più severe – tra le patologie croniche e invalidanti. «Un passo avanti importante – commenta –, ma che rischia di restare un atto formale se non si accompagna a strumenti concreti per la presa in carico clinica e per il diritto all’esenzione».
Da qui la richiesta alla Regione di destinare risorse specifiche alla formazione dei medici di assistenza primaria, ritenuta decisiva per garantire diagnosi più tempestive e percorsi di cura adeguati, e di potenziare l’informazione ai cittadini sulla patologia.
«Chiediamo due interventi semplici e di buon senso – conclude Astuti –: formare i medici di base e investire sulla comunicazione. Continueremo a lavorare insieme alle associazioni e ai pazienti finché la fibromialgia non avrà il riconoscimento pieno che merita».
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Bustocco-71 su Pro Patria - Dolomiti Bellunesi, la partita in diretta
Viacolvento su Polizia Locale di Gallarate in via Aleardi? "Scelta assurda"
Dino Soldavini su Stefania Bardelli lancia il Movimento Angelo Vidoletti e punta alle elezioni di Varese
Cattivik su Per dieci giorni a Varese chiusa via Ca' Bassa, la strada tra via Peschiera e Cantello
GrandeFratello su Massimo Da Rin a 360 gradi: "Serve più cinismo sotto porta e con l'uomo in più. Lavoriamo su tanti aspetti per migliorare"
principe.rosso su L’estrema destra in piazza a Gallarate contro l’immigrazione: “Gallarate è nostra e ci appartiene”
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.