Auto finisce nel lago a Brusimpiano: operazioni di recupero dei Vigili del Fuoco

Le operazioni di recupero del mezzo inabissato a Brusimpiano riprenderanno nella mattinata di lunedì con il supporto dei sommozzatori di Milano e dei mezzi nautici varesini

Un’auto è finita nelle acque del Ceresio nel pomeriggio di oggi, domenica 21 dicembre. L’allarme è scattato intorno alle 16:20 a Brusimpiano, in via Garibaldi, dove il veicolo è precipitato nel lago di Lugano per cause ancora in fase di accertamento. Fortunatamente, al momento dell’inabissamento non c’era nessuno a bordo del mezzo.

L’intervento dei soccorritori

Sul posto sono immediatamente confluite diverse squadre dei Vigili del Fuoco. Dalla sede centrale di Varese sono giunti un’autopompa e un battello pneumatico, supportati da una squadra arrivata da Laveno Mombello. Grazie alla collaborazione con la sezione navale della Guardia di Finanza, i soccorritori sono riusciti a individuare il punto esatto in cui si trova il veicolo.

Il lavoro dei sommozzatori

Per le operazioni subacquee è stato attivato il Nucleo sommozzatori dei Vigili del Fuoco di Torino. Gli specialisti hanno individuato l’auto a circa 70 metri di distanza dalla riva, ferma a una profondità di 20 metri. Alle operazioni partecipa anche un’autogrù inviata dal Comando di Milano per supportare le manovre di recupero.

Operazioni sospese: si riprende lunedì

Dopo aver messo in sicurezza il veicolo e averlo vincolato, i tecnici hanno deciso di sospendere le attività con il calare del buio. Il recupero dell’auto è stato rinviato alla mattinata di domani per operare con condizioni di luce più favorevoli. Le manovre riprenderanno con il personale del nucleo sommozzatori di Milano, sempre supportato dai mezzi nautici di Varese.

Pubblicato il 21 Dicembre 2025
