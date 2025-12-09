Auto si ribalta in via Sanvito a Varese: traffico in tilt e soccorsi in corso

Varese News

Ambulanza Croce Rossa Italiana Arona

Incidente nel primo pomeriggio di oggi, lunedì 8 dicembre, lungo via Silvestro Sanvito a Varese. Un’auto si è ribaltata sulla carreggiata, causando rallentamenti e code significative in entrambe le direzioni di marcia.

L’allarme è scattato intorno alle 15, quando i soccorritori sono stati allertati per un ribaltamento stradale con una donna di 70 anni coinvolta.

La donna è stata soccorsa in codice giallo: le sue condizioni sono considerate serie ma non critiche. Sul posto sono intervenute due squadre sanitarie: un’ambulanza base della SOS Besnate e un’automedica.

Oltre al personale sanitario, sono stati allertati anche i Carabinieri di Varese, i Vigili del Fuoco e la Polizia Locale, impegnati nella gestione del traffico e nella messa in sicurezza dell’area.

Pubblicato il 09 Dicembre 2025
