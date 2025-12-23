Autolinee Varesine rinnova l’accordo di welfare aziendale per oltre 300 lavoratori

Nei giorni scorsi è stato rinnovato l’accordo di welfare aziendale interno ad Autolinee Varesine, il gestore del trasporto pubblico locale urbano nel capoluogo ed extraurbano nella “sottorete Nord” del Varesotto. Grazie alla fondamentale collaborazione con le RSU e le segreterie territoriali di Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti e Faisa Cisal, si è giunti ad un’intesa che vale un importo variabile ma significativo per ciascuno degli oltre trecento collaboratori dell’azienda.

«L’indubbia qualità del lavoro svolto quotidianamente dal nostro personale non può essere parametrata solo con la retribuzione ordinaria: crediamo che rendere disponibili beni e servizi utili ai collaboratori e alle proprie famiglie rappresenti un utilissimo incentivo per mettere al centro il valore primario della persona», spiegano da Autolinee Varesine, le cui trattative sono state gestite in prima persona dal direttore Fabrizio Laudi e dal responsabile del Personale Pierclemente Gino.

L’importo a disposizione dei collaboratori dell’azienda può dunque essere utilizzato in una vasta gamma di settori, dai buoni carburante a quelli per la spesa, dai servizi per il tempo libero all’integrazione previdenziale, sino alla novità di quest’anno rappresentata dalla Cassa Sanitaria. La Rappresentanza Sindacale Unitaria pone l’accento su «un percorso non scontato, di ascolto e condivisione reciproca con i lavoratori e con l’azienda; questa interlocuzione continua ha permesso di accogliere ed integrare costantemente alcune migliorie, pensiamo ad esempio al riconoscimento dei congedi di maternità e paternità come giorni effettivamente lavorati».

«Siamo orgogliosi di questo risultato» concludono da Autolinee Varesine «e siamo orgogliosi di quanto fatto, ogni giorno, dai nostri colleghi e dalle nostre colleghe, nell’erogazione di un servizio essenziale per la cittadinanza».