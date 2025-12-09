Avis Regionale Lombardia presenta la campagna natalizia 2025 “La gioia del Dono”
Donare significa esserci per qualcuno, anche senza conoscerlo, e trasformare un piccolo gesto in un grande atto d’amore verso la collettività
Nel periodo dell’anno in cui più forte si accende il desiderio di sentirsi uniti, Avis Regionale Lombardia presenta la campagna natalizia 2025 “La gioia del Dono”: un messaggio che punta al cuore delle feste, ricordando che il gesto più prezioso che possiamo fare non è sotto l’albero, ma tra le mani di chi aspetta un aiuto concreto. La campagna nasce per rimettere al centro la bellezza di un gesto semplice, gratuito e potentissimo: donare sangue o plasma.
In un momento storico che chiede più vicinanza e responsabilità, Avis invita tutti a riconoscere nella donazione un atto che supera l’individualità e costruisce comunità. Donare significa esserci per qualcuno, anche senza conoscerlo, e trasformare un piccolo gesto in un grande atto d’amore verso la collettività. “Il Natale ci ricorda il valore autentico del legame tra le persone – afferma Pierangelo Colavito, Presidente di Avis Regionale Lombardia –. Donare sangue o plasma è scegliere di fare la differenza nella vita di chi sta affrontando un momento difficile. È un gesto di pace, di attenzione, di umanità. Con questa campagna vogliamo ricordare che la gioia del dono è una gioia che ritorna, che si moltiplica e che rafforza l’intera comunità.”
Il claim “La gioia del Dono” racchiude perfettamente il cuore dell’iniziativa: un dono che illumina il cammino di chi riceve, ma anche di chi decide di compierlo. In un periodo fatto di attese, luci e emozioni condivise, la donazione diventa un modo per restituire valore ai sentimenti più autentici e per ricordare che ogni singola goccia può trasformarsi in speranza. Avis ribadisce un messaggio semplice ma essenziale: ognuno può fare la differenza. Ogni donazione è un dono che salva vite e che rende la comunità più forte, più unita e più solidale.
