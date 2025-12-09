Nel periodo dell’anno in cui più forte si accende il desiderio di sentirsi uniti, Avis Regionale Lombardia presenta la campagna natalizia 2025 “La gioia del Dono”: un messaggio che punta al cuore delle feste, ricordando che il gesto più prezioso che possiamo fare non è sotto l’albero, ma tra le mani di chi aspetta un aiuto concreto. La campagna nasce per rimettere al centro la bellezza di un gesto semplice, gratuito e potentissimo: donare sangue o plasma.

In un momento storico che chiede più vicinanza e responsabilità, Avis invita tutti a riconoscere nella donazione un atto che supera l’individualità e costruisce comunità. Donare significa esserci per qualcuno, anche senza conoscerlo, e trasformare un piccolo gesto in un grande atto d’amore verso la collettività. “Il Natale ci ricorda il valore autentico del legame tra le persone – afferma Pierangelo Colavito, Presidente di Avis Regionale Lombardia –. Donare sangue o plasma è scegliere di fare la differenza nella vita di chi sta affrontando un momento difficile. È un gesto di pace, di attenzione, di umanità. Con questa campagna vogliamo ricordare che la gioia del dono è una gioia che ritorna, che si moltiplica e che rafforza l’intera comunità.”

Il claim “La gioia del Dono” racchiude perfettamente il cuore dell’iniziativa: un dono che illumina il cammino di chi riceve, ma anche di chi decide di compierlo. In un periodo fatto di attese, luci e emozioni condivise, la donazione diventa un modo per restituire valore ai sentimenti più autentici e per ricordare che ogni singola goccia può trasformarsi in speranza. Avis ribadisce un messaggio semplice ma essenziale: ognuno può fare la differenza. Ogni donazione è un dono che salva vite e che rende la comunità più forte, più unita e più solidale.