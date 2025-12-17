B7 Xmas Party: da Birrificio Settimo si accendono le feste con il party della stagione

La serata sarà animata da Festagram, che accompagneranno il pubblico con un mix coinvolgente capace di far ballare, cantare e rompere il ghiaccio fin dai primi minutib7 food

Il Natale da Birrificio Settimo inizia con una serata di svago e divertimento, un regalo di B7 a tutti i suoi clienti per festeggiare assieme questo periodo di gioia ed abbuffate! Sabato 20 dicembre è B7 XMAS Party, l’appuntamento imperdibile per ritrovarsi con gli amici e lasciarsi andare in una serata coinvolgente!

Dalle ore 22, la Keller del birrificio si trasforma nella “taverna” del divertimento, tra birra artigianale, giochi musicali e premi speciali. La serata sarà animata da Festagram, che accompagneranno il pubblico con un mix coinvolgente capace di far ballare, cantare e rompere il ghiaccio fin dai primi minuti. Un’atmosfera leggera e informale, perfetta per un brindisi e per scambiarsi gli auguri prima che il Natale entri nel vivo.

E sempre in tema di Natale da Birrificio Settimo trovi delle idee regalo con cui non si puo sbagliare! Sul sito del birrificio [https://www.birrificiosettimo.it/confezioni-regalo-birra/]e al locale sono disponibili le Christmas Box, confezioni regalo con una selezione di birre artigianali B7, Vini Naturali e Vermouth pregiati . Se acquisti online c’è sempre la possibilità di riceverle a casa oppure ritirarle direttamente in birrificio.

Ricordiamo infine che pub e ristorante saranno aperti per accogliervi tutte le sere fino a martedì 23 dicembre compreso, per poi riaprire sabato 27 e domenica 28 dicembre in orario consueto!

Musica, birra e atmosfera natalizia: il conto alla rovescia è iniziato e Birrificio Settimo e’ il posto giusto per godersi le feste!