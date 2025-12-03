Babbo Natale a Villa Comerio: un pomeriggio di festa a Busto Arsizio

Babbo Natale farà tappa nella Comunità Socio Sanitaria “Villa Comerio” a Busto Arsizio giovedì 18 dicembre, dalle 15.30 alle 18. L’iniziativa, patrocinata dal Comune di Busto Arsizio e aperta a tutta la cittadinanza, si svolgerà nella sede di via Palestro 16. All’interno della struttura gestita dalla Cooperativa Sociale Codess, casa per una decina di ragazzi e ragazze con disabilità, verranno organizzate attività dedicate ai più piccoli.

«Abbiamo creato con i ragazzi e le ragazze degli allestimenti che verranno posizionati nel giardino della Villa – spiegano le educatrici Chiara Rinaldi e Martina Dall’Amico -. Siamo soddisfatte di tutto ciò che stiamo realizzando».

I bambini potranno consegnare di persona la loro letterina al tradizionale nonnetto vestito di rosso, che sarà presente nel pomeriggio. Il giardino della Villa sarà decorato con allestimenti natalizi realizzati dagli ospiti della comunità insieme alle educatrici, utilizzando materiali poveri e di recupero. Sarà possibile scattare foto ricordo in uno spazio pensato per accogliere famiglie e visitatori. «Siamo felici di aprire nuovamente i cancelli della Villa – aggiunge il coordinatore Riccardo Freguggia -. Cerchiamo di proporre iniziative piacevoli per tutte le età».