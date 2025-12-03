Babbo Natale a Villa Comerio: un pomeriggio di festa a Busto Arsizio
Appuntamento per giovedì 18 dicembre dalle 15.30 alle 18 alla Comunità “Villa Comerio” in via Palestro 16 a Busto Arsizio. L’accesso è libero e gratuito. Le attività si svolgeranno anche in caso di maltempo
Babbo Natale farà tappa nella Comunità Socio Sanitaria “Villa Comerio” a Busto Arsizio giovedì 18 dicembre, dalle 15.30 alle 18. L’iniziativa, patrocinata dal Comune di Busto Arsizio e aperta a tutta la cittadinanza, si svolgerà nella sede di via Palestro 16. All’interno della struttura gestita dalla Cooperativa Sociale Codess, casa per una decina di ragazzi e ragazze con disabilità, verranno organizzate attività dedicate ai più piccoli.
«Abbiamo creato con i ragazzi e le ragazze degli allestimenti che verranno posizionati nel giardino della Villa – spiegano le educatrici Chiara Rinaldi e Martina Dall’Amico -. Siamo soddisfatte di tutto ciò che stiamo realizzando».
I bambini potranno consegnare di persona la loro letterina al tradizionale nonnetto vestito di rosso, che sarà presente nel pomeriggio. Il giardino della Villa sarà decorato con allestimenti natalizi realizzati dagli ospiti della comunità insieme alle educatrici, utilizzando materiali poveri e di recupero. Sarà possibile scattare foto ricordo in uno spazio pensato per accogliere famiglie e visitatori. «Siamo felici di aprire nuovamente i cancelli della Villa – aggiunge il coordinatore Riccardo Freguggia -. Cerchiamo di proporre iniziative piacevoli per tutte le età».
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
GrandeFratello su Massimo Da Rin a 360 gradi: "Serve più cinismo sotto porta e con l'uomo in più. Lavoriamo su tanti aspetti per migliorare"
principe.rosso su L’estrema destra in piazza a Gallarate contro l’immigrazione: “Gallarate è nostra e ci appartiene”
Felice su Urbanistica e PGT, nuovo scontro tra Police e la Maggioranza sul nuovo supermercato a Cassano Magnago
Emilio Corrao su Balli e abbracci: il flash mob di Cocquio Trevisago per dire “no“ alla violenza di genere
principe.rosso su Gallarate "capitale" della remigrazione: il comitato di estrema destra annuncia un presidio in città
Felice su Vandalizzate le lucine di Natale al Sacro Monte di Varese
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.