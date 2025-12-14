Besozzo, al Teatro Duse debutta la nuova stagione firmata Circuito CLAPS

Una nuova collaborazione apre il sipario sul 2026 culturale di Besozzo: Circuito CLAPS e il Comune lanciano la stagione del Teatro Duse, un cartellone di cinque spettacoli pensato per offrire qualità, varietà e un approccio multidisciplinare allo spettacolo dal vivo. Un progetto realizzato con il sostegno del Ministero della Cultura e di Regione Lombardia, che punta a trasformare la storica sala di via Eleonora Duse in un punto di riferimento stabile per il territorio.

«Anche quest’anno il Duse si conferma un luogo d’incontro, dialogo e crescita culturale», afferma Silvia Sartorio, assessore alla Cultura. «Una stagione costruita per emozionare e far riflettere, offrendo spettacoli di qualità che uniscono intrattenimento e temi contemporanei». Durante le serate, grazie alla collaborazione con la Consulta Biblioteca, saranno disponibili libri a tema messi a disposizione dalla Biblioteca Comunale.

Sulla stessa linea Luisa Cuttini, direttrice artistica di Circuito CLAPS: «Questa nuova partnership ci permette di costruire un rapporto forte con una comunità attenta all’arte e alla cultura. Abbiamo progettato cinque appuntamenti diversi tra loro, accessibili e pensati per pubblici differenti».

Una stagione che unisce teatro, musica, circo e nuove scritture

Dal 24 gennaio al 28 marzo, il palco del Duse ospiterà alcune delle realtà più dinamiche del panorama nazionale:

24 gennaio – AGE PRIDE , con Alessandra Faiella , accompagnata dal violoncello di Chiara Piazza in un’arringa brillante e commovente sulla vecchiaia, produzione Teatro Franco Parenti.

31 gennaio – INCOMICA , degli Eccentrici Dadarò , circo contemporaneo e teatro fisico per raccontare, attraverso tre clown amici-rivali, la ricerca della felicità.

21 febbraio – JAZZACCI , omaggio jazz a Enzo Jannacci , con una band di otto elementi guidata da Meo Cominardi che reinterpreta i brani del Maestro tra ironia e raffinatezza.

7 marzo – A CASA LA SAPEVO , della compagnia Chronos3 , nuova drammaturgia che esplora con ironia e surrealismo il mondo della scuola dal punto di vista di un giovane supplente.

28 marzo – WEBulli, di Industria Scenica, spettacolo pluripremiato che affronta con sensibilità e forza il tema del cyberbullismo e delle fragilità giovanili.

Gli spettacoli inizieranno sempre alle 21.00.

Accessibilità e prezzi calmierati

Per favorire la partecipazione, Circuito CLAPS conferma la propria missione: portare spettacoli di qualità anche lontano dalle grandi città e mantenere prezzi accessibili. Il biglietto singolo costa 15 euro, ridotto 6 euro fino a 12 anni e 10 euro per la fascia 13-25 anni. È disponibile anche un abbonamento a 60 euro per tutti e cinque gli appuntamenti. Sono utilizzabili anche Carta Docente e Bonus Cultura.

Un teatro che ringrazia la sua comunità

«Ringraziamo tutti coloro che vivono il Teatro», recita la nota congiunta. La stagione 2026 segna infatti l’inizio di un percorso triennale che mira a consolidare il Duse come centro culturale per tutta la zona, capace di accogliere nuovi pubblici e generare esperienze condivise.

Biglietti e abbonamenti sono disponibili su claps.lombardia.it e nei punti vendita Vivaticket. La biglietteria del teatro apre un’ora prima dell’inizio degli spettacoli.

Un invito, per cittadini e appassionati, a riempire la sala e scoprire tutto il valore del teatro dal vivo.