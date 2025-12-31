Bianalisi acquista dalla famiglia Azzi la maggioranza di Medident Saronno
La famiglia Azzi mantiene una partecipazione di minoranza nella Società e continuerà a essere direttamente coinvolta nella gestione sanitaria, assicurando piena continuità clinica, professionale e gestionale
Medident, realtà di riferimento del territorio saronnese nel settore dell’odontoiatria, comunica che lo scorso 19 dicembre è stata perfezionata l’operazione mediante la quale Bianalisi S.p.A., assistita dal proprio team interno di M&A, ha acquisito dalla famiglia Azzi la maggioranza del capitale sociale della Società, in esecuzione del contratto sottoscritto il 18 novembre 2025.
L’operazione si inserisce nel progetto di integrazione delle attività sanitarie del poliambulatorio Meditel di Saronno, oggi di proprietà di Bianalisi.
La famiglia Azzi, assistita dallo studio Advest Tax Legal Corporate con Umberto Volontè e Isabella Sinopoli, mantiene una partecipazione di minoranza nella Società e continuerà a essere direttamente coinvolta nella gestione sanitaria, in particolare attraverso Lorenzo Azzi e Rienzo Azzi, assicurando piena continuità clinica, professionale e gestionale.
