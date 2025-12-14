Varese News

Biscotti, panettoni e sorrisi: il Natale dei bambini in ospedale grazie ai Panificatori di Varese

Al Del Ponte un pomeriggio di laboratorio, dolcezze e magia natalizia per rendere più lieve l’attesa delle feste nei reparti di Pediatria

Trascorrere in ospedale i giorni che precedono il Natale non deve essere un’esperienza triste per i bambini e le loro famiglie. Per questo, come ogni anno, Il Ponte del Sorriso si impegna a trasformare i reparti pediatrici in luoghi dove la magia delle feste possa arrivare comunque, portando colore, leggerezza e normalità.

Grazie alla generosità e alla creatività dell’Associazione Panificatori di Varese, in Pediatria all’Ospedale Del Ponte è stato organizzato un laboratorio tutto dedicato ai piccoli pazienti: impastare, modellare e dare forma a deliziosi biscotti di pasta frolla. Un’attività semplice ma capace di regalare sorrisi e un pizzico di magia natalizia “q.b., quanto basta”.

Come da tradizione, non è mancato il simbolo più atteso: il panettone gigante da 5 kg, donato dai Panificatori al Ponte del Sorriso e destinato a essere tagliato la sera della Vigilia, dopo l’arrivo del vero Babbo Natale e la consegna dei regali ai bambini.

L’Associazione ha voluto estendere il suo gesto solidale anche agli altri reparti pediatrici della provincia, donando tre panettoni artigianali agli ospedali di Tradate, Busto Arsizio e Cittiglio.

Il pomeriggio è stato arricchito da un momento dal forte valore simbolico ed emotivo: un piccolo paziente ha realizzato e regalato alle fornarine presenti un mazzo di fiori di carta, un gesto spontaneo che ha commosso tutti i presenti. A coronare l’incontro, la condivisione di un altro panettone artigianale “di dimensioni normali”, che ha reso l’atmosfera ancora più dolce e serena.

«Un sentito grazie di cuore ai Panificatori di Varese, che con la loro presenza, il loro tempo e la loro arte contribuiscono ogni anno – praticamente da quando esiste Il Ponte del Sorriso – a portare gioia ai piccoli pazienti dell’Ospedale del Ponte», ha dichiarato Emanuela Crivellaro, ringraziando chi, con un gesto semplice e speciale, aiuta a rendere più lieve l’attesa del Natale per tanti bambini.

