Bizzozero e San Carlo Borromeo: adorazione eucaristica di fine anno e orari delle Messe del 1° gennaio

Le parrocchie di Bizzozero e San Carlo Borromeo propongono alcuni appuntamenti di preghiera per accompagnare la conclusione dell’anno e l’inizio del nuovo, nel tempo liturgico dell’Ottava del Natale.

Mercoledì 31 dicembre è in programma l’adorazione eucaristica di fine anno. Dalle ore 16.00 alle 17.00, nella chiesa di San Carlo Borromeo, l’Eucaristia sarà esposta per un momento di preghiera e di ringraziamento per l’anno che si conclude. Al termine seguirà la celebrazione della Santa Messa, con il solenne canto del Te Deum, tradizionale inno di lode e ringraziamento.

Giovedì 1° gennaio, solennità nell’Ottava del Natale, le Sante Messe seguiranno l’orario domenicale nelle due parrocchie: