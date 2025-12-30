Varese News

Archivio

Bizzozero e San Carlo Borromeo: adorazione eucaristica di fine anno e orari delle Messe del 1° gennaio

Momenti di preghiera e ringraziamento per la conclusione dell’anno e celebrazioni nell’Ottava del Natale nelle parrocchie di Bizzozero e San Carlo Borromeo

chiesa santo stefano bizzozero varese

Le parrocchie di Bizzozero e San Carlo Borromeo propongono alcuni appuntamenti di preghiera per accompagnare la conclusione dell’anno e l’inizio del nuovo, nel tempo liturgico dell’Ottava del Natale.

Mercoledì 31 dicembre è in programma l’adorazione eucaristica di fine anno. Dalle ore 16.00 alle 17.00, nella chiesa di San Carlo Borromeo, l’Eucaristia sarà esposta per un momento di preghiera e di ringraziamento per l’anno che si conclude. Al termine seguirà la celebrazione della Santa Messa, con il solenne canto del Te Deum, tradizionale inno di lode e ringraziamento.

Giovedì 1° gennaio, solennità nell’Ottava del Natale, le Sante Messe seguiranno l’orario domenicale nelle due parrocchie:

  • ore 9.00 a Bizzozero

  • ore 10.00 a San Carlo Borromeo

  • ore 11.15 a Bizzozero

  • ore 17.30 a San Carlo Borromeo

Tutti gli eventi

di gennaio  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 30 Dicembre 2025
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.