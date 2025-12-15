Bolzoni: “Nel secondo tempo abbiamo reagito, ma ci manca maturità”

BOLZONI 1: «Ci speravamo, visto che nel secondo tempo eravamo riusciti a metterla a posto. Nel primo tempo i ragazzi erano tesi e poco arrembanti. Nel secondo tempo c’è stata la reazione. Abbiamo trovato il rigore e l’occasione con Luca Giudici. Poi la ripartenza con Relenus che andava sfruttata bene. Si è stato al pari dell’avversario, senza concedere, a differenza del primo tempo. E poi abbiamo preso il gol che come il primo gol era inevitabile. Alla fine non hanno fatto niente per fare gol ma noi abbiamo fatto di tutto per prenderlo. Sul primo non si può far rimbalzare così una palla in area su rimessa laterale».

BOLZONI 2: «Si riparte da quello che abbiamo iniziato in settimana, dal lavoro che stiamo facendo. Si riparte da quelli che mi hanno fatto una buona impressione. Si riparte dagli uomini. I ragazzi devono capire che deve uscire l’uomo e non il calciatore. Ci vuole qualcosa in più. Devono capire che devono cambiare qualcosa sugli atteggiamenti».

BOLZONI 3: «Alla squadra ho detto che è il momento di svoltare a livello mentale. Non si può dire che i ragazzi non si impegnano, quello è fuori discussione. Abbiamo preso due gol ingenui che una squadra matura con giocatori fatti e finiti non possono permettersi di prenderlo. Devono capire che sono giocatori fatti e finiti, nessuno li aspetta. Questa è la cosa che devono capire».