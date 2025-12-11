Brenta si accende per le feste con “Il Bianco Natale” al parco pubblico

Domenica 14 dicembre, un’intera giornata di laboratori creativi, stand gastronomici e magia natalizia per adulti e bambini

Una nuova tradizione prende vita a Brenta con la prima edizione di “Il Bianco Natale”, in programma domenica 14 dicembre presso il parco pubblico di via Cerini. Dalle 10 alle 17, tra bancarelle solidali, cioccolata calda, laboratori e l’atteso arrivo di Babbo Natale, il paese si veste a festa per un’intera giornata dedicata alla comunità e allo spirito natalizio.

Sarà come detto il parco pubblico di Brenta il cuore pulsante dell’evento organizzato dalla Pro Loco e dalle Parrocchie di Brenta e Cittiglio. Una giornata che promette un’atmosfera calda e accogliente sotto la struttura coperta e riscaldata. Il programma si sviluppa lungo tutta la giornata di domenica, con attività pensate per coinvolgere tutte le fasce d’età. Saranno disponibili bancarelle di associazioni locali, giochi per bambini e musica mentre dolci profumi animeranno l’intera area del parco, trasformata per l’occasione in un villaggio natalizio.

Tra le proposte più attese, i workshop creativi che si terranno a partire dalle ore 10: tra questi, il laboratorio per realizzare ghirlande natalizie a cura di Roberta Ronca e quello dedicato alla decorazione dei biscotti con Elisa Garbossa. Le attività, su prenotazione, si rivolgono soprattutto ai più piccoli, ma non solo, e sono pensate per stimolare la creatività condividendo un momento in famiglia.

Alle ore 12 apre lo stand gastronomico, che proporrà piatti caldi e comfort food accompagnati da cioccolata, crêpes e vin brûlé. Un’occasione per gustare qualcosa di buono in compagnia e riscaldarsi nell’atmosfera conviviale del villaggio in attesa del momento più magico, tra le 15 e le 17, con l’arrivo di Babbo Natale. I bambini potranno scattare una foto ricordo, sussurrare i propri desideri e consegnargli personalmente la propria letterina.

Anche la solidarietà è protagonista dell’appuntamento brentese: una parte del ricavato dell’iniziativa sarà infatti destinato al finanziamento del ripristino della campana del santuario di San Quirico, contribuendo così a un progetto importante per la comunità di Brenta. Completano il programma le sante messe nella chiesa parrocchiale, alle ore 9.45 e alle 18.