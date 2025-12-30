Buen Camino domina la classifica al cinema: oltre 30 milioni di euro e quasi 4 milioni di spettatori

Mancano solo due giorni per avere un quadro dell’andamento generale delle sale, ma intanto appare già chiaro che il cinema italiano sta vivendo un periodo di forte richiamo. Secondo i dati Cinetel aggiornati al 29 dicembre, il film Buen Camino si conferma prima forza al botteghino, con incassi stagionali pari a circa 30,84 milioni di euro e oltre 3,8 milioni di spettatori registrati finora.

Al secondo posto della classifica figura Avatar: Fuoco e cenere, grande produzione internazionale che ha raccolto quasi 16,03 milioni di euro con circa 1,7 milioni di presenze nelle sale italiane.

Completano il podio altre pellicole di rilievo: in terza posizione si trova Norimberga, che ha incassato oltre 3,75 milioni di euro con circa 475 mila spettatori, mentre in quarta e quinta posizione spiccano Zootropolis 2 e Primavera, con incassi oltre i 16,22 milioni e quasi 640 mila euro rispettivamente e un pubblico complessivo di oltre 2 milioni e quasi 90 mila spettatori.

Tra i titoli in top ten si distinguono anche film come Un topolino sotto l’albero, con quasi 1 milione di euro di incassi e oltre 140 mila presenze, e il dramma Father Mother Sister Brother, che sfiora gli 850 mila euro.

La classifica sottolinea l’eterogeneità dell’offerta cinematografica in Italia, con successi sia di produzioni nazionali sia di grandi franchise internazionali, family movie e titoli più di nicchia. Questi dati confermano come il pubblico italiano risponda ancora con entusiasmo a proposte variegate, incentivando presenze e incassi nel periodo intenso delle feste di fine anno.