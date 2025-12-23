Busto Motor Company ricerca personale per apertura nuova sede

Busto Motor Company, concessionaria ufficiale SEAT, CUPRA e NISSAN con sedi a Busto Arsizio e Olgiate Olona per prossima apertura, cerca nuove figure da inserire nello staff.

Si cercano persone motivate, con forte spirito di squadra, orientate al raggiungimento degli obiettivi e desiderose di crescere professionalmente in un ambiente di lavoro strutturato, stimolante e in continua evoluzione.

Posizioni aperte

Consulente di vendita auto

La risorsa si occuperà della consulenza e vendita di veicoli nuovi e usati, seguendo il cliente in tutte le fasi del processo.

Si offre:

Ambiente giovane e dinamico

Formazione e aggiornamento continuo

Fisso + provvigioni ai massimi livelli di mercato

Concrete opportunità di crescita professionale

Auto aziendale a disposizione

Agente di vendita auto (nuovo e usato)

La risorsa si occuperà della consulenza e vendita di veicoli nuovi e usati, seguendo il cliente in tutte le fasi del processo: accoglienza, analisi esigenze, test-drive, proposta commerciale, soluzioni di finanziamento e consegna.

Fleet & Mobility Manager

Figura dedicata alla gestione e sviluppo delle vendite verso clienti business, flotte aziendali e soluzioni di mobilità. Il ruolo prevede attività commerciale strutturata, gestione trattative e sviluppo relazioni con aziende del territorio.

Tecnico officine

Si valutano profili con esperienza e passione per il settore automotive, orientati alla qualità dell’intervento e alla soddisfazione del cliente, in un reparto service che punta a standard elevati e organizzazione efficiente.

Ai sensi della normativa vigente l’offerta di lavoro si intende rivolta a entrambi i sessi (D.Lgs. 198/06)

Per candidarsi a una delle posizioni è necessario inviare il proprio curriculum vitae

all’indirizzo mail: selezione@bustomotorcompany.it