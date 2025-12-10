Calcio romantico, scuola, misteri e studenti musulmani all’Insubria negli appuntamenti di Radio Materia
Nuova intervista di Figli di un gol minore, i ragazzi del Geymonat di Tradate, una studentessa dell'Insubria e un giornalista studioso di storia locale saranno i protagonisti di oggi
Dal calcio romantico alla scuola, dai misteri varesini all’impegno degli studenti musulmani dell’Insubria. Ascoltare Radio Materia oggi, mercoledì, sarà un viaggio che vi accompagnerà per tutto il giorno dalle 12 fino alle 18,30 con quattro appuntamenti.
Ore 12 Figli di un gol minore
La serie podcast di Francesco Mazzoleni si arricchisce di una nuova figurina, quella di Ferdinando Vitofrancesco, difensore 37enne nato a Foggia che ha peregrinato per i campi di mezza Italia partendo dalle giovanili del Milan e approdare infine a Varese nel 2023 con tutto il suo carico di esperienza tra serie B e C.
Ore 15 Che scuola fai?
Quarto appuntamento con la rubrica condotta da Alessandra Toni che vede protagonisti i rappresentanti di istituto delle scuole superiori della provincia di Varese. Oggi avremo come ospiti quelli dell’istituto tecnico Geymonat di Tradate.
Ore 16,30 Soci All Time
Hanae El Hassak ci racconterà cosa fa l’Associazione Studenti Musulmani all’interno dell’ateneo varesino tra momenti di condivisione, salotti culturali, questioni politiche internazionali.
Ore 18 Chi l’avrebbe mai detto
Il giornalista varesino Andrea Ganugi ci racconterà il suo lavoro di scrittore e la sua ultima fatica dedicata al Monte San Francesco e al Sacro Monte che ha ispirato anche la realizzazione di un documentario.
