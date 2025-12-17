Calcio, scuola, donazione di organi e la storia di un soldato nelle dirette del mercoledì su Radio Materia
Nuove puntate per i podcast Figli di un gol minore e Provinciali, Aido, Ipc Einaudi e una storia che viene dal passato e si è conclusa con degna sepoltura dopo 80 anni
Giornata intensa e densa di novità su Radio Materia, dalla nuova puntata di Figli di un gol minore a quella dei Provinciali, in mezzo tre dirette pomeridiane con Che scuola fai, Soci All Time e Chi l’avrebbe mai detto.
Ore 12 Figli di un gol minore
Francesco Mazzoleni intervista i fratelli Barassi nel podcast dedicato al calcio giocato nei campi fangosi. Dal celebre torneo estivo al centro sportivo creato dal papà Dino, ai racconti di Dario, Gabriele e Giovanni per lunghi anni protagonisti in provincia di Varese. (leggi qui)
Ore 15,00 Che scuola fai
Ospiti della puntata di oggi saranno i ragazzi dell’Ipc Einaudi. I tre rappreseentanti di istituto Hayk Compagnoni, Manuel Pagani e Riccardo Dell’Aglio racconteranno la loro scuola da diversi punti di vista. (leggi qui)
Ore 15,30 Provinciali
A seguire nuova puntata del podcast Provinciali con la storia della band The Cavers, in anteprima sulla nostra radio e poi su tutte le piattaforme di streaming
Ore 16,30 Soci All Time
Elio Ramponi, presidente di Aido Varese, ci racconterà l’importante lavoro dell’Associazione Italiana Donatori Organi.
Ore 18 Chi l’avrebbe mai detto
Paolo Favrin ci racconterà una storia davvero emozionante che riguarda Francesco Biassoni, un soldato di Ferno della Seconda Guerra Mondiale le cui spoglie sono tornate dalla Germania dopo 80 anni, per essere sepolte nella tomba di famiglia. Una storia che ci riporta ad un’epoca terribile e che ci ricorda dei soldati italiani che fecero la scelta coraggiosa di non combattere col nemico nazista dopo l’8 settembre.
Per ascoltarci
www.varesenews.it/radio-materia/
App: Radio Garden o Tune In
ASCOLTA LE REPLICHE E NON DIMENTICARE DI METTERE UN LIKE SE TI SONO PIACIUTE
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Bustocco-71 su “Salari erosi, pensioni penalizzate”: la protesta della Cgil a Varese nel giorno dello sciopero nazionale
gbottinelli su Ciclabile di viale Belforte a Varese, commercianti sul piede di guerra
Fabrizio Tamborini su “Salari erosi, pensioni penalizzate”: la protesta della Cgil a Varese nel giorno dello sciopero nazionale
BarbaraFede su “La sicurezza non è solo del nostro sindaco, ma di tutti i cittadini”. Gallarate in piazza contro l’odio
Bustocco-71 su Pro Patria - Dolomiti Bellunesi, la partita in diretta
Viacolvento su Polizia Locale di Gallarate in via Aleardi? "Scelta assurda"
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.