Calcio, scuola, donazione di organi e la storia di un soldato nelle dirette del mercoledì su Radio Materia

Giornata intensa e densa di novità su Radio Materia, dalla nuova puntata di Figli di un gol minore a quella dei Provinciali, in mezzo tre dirette pomeridiane con Che scuola fai, Soci All Time e Chi l’avrebbe mai detto.

Ore 12 Figli di un gol minore

Francesco Mazzoleni intervista i fratelli Barassi nel podcast dedicato al calcio giocato nei campi fangosi. Dal celebre torneo estivo al centro sportivo creato dal papà Dino, ai racconti di Dario, Gabriele e Giovanni per lunghi anni protagonisti in provincia di Varese. (leggi qui)

Ore 15,00 Che scuola fai

Ospiti della puntata di oggi saranno i ragazzi dell’Ipc Einaudi. I tre rappreseentanti di istituto Hayk Compagnoni, Manuel Pagani e Riccardo Dell’Aglio racconteranno la loro scuola da diversi punti di vista. (leggi qui)

Ore 15,30 Provinciali

A seguire nuova puntata del podcast Provinciali con la storia della band The Cavers, in anteprima sulla nostra radio e poi su tutte le piattaforme di streaming

Ore 16,30 Soci All Time

Elio Ramponi, presidente di Aido Varese, ci racconterà l’importante lavoro dell’Associazione Italiana Donatori Organi.

Ore 18 Chi l’avrebbe mai detto

Paolo Favrin ci racconterà una storia davvero emozionante che riguarda Francesco Biassoni, un soldato di Ferno della Seconda Guerra Mondiale le cui spoglie sono tornate dalla Germania dopo 80 anni, per essere sepolte nella tomba di famiglia. Una storia che ci riporta ad un’epoca terribile e che ci ricorda dei soldati italiani che fecero la scelta coraggiosa di non combattere col nemico nazista dopo l’8 settembre.

