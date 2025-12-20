Camminata tra i presepi nel bosco di Cavaria con Premezzo: il GCC San Martino in escursione sabato 27 dicembre

Cammino, natura e atmosfera natalizia: sabato 27 dicembre 2025 il Gruppo di Cammino Carnaghese “GCC San Martino” propone una camminata speciale sul Sentiero dei “Presepi nel Bosco”, all’interno del Parco della Valle del Boia, tra Cavaria con Premezzo e dintorni. Il ritrovo è anticipato alle ore 13.00 al parchetto di via Svevo a Carnago (detto anche “Parco di via I Maggio”).

Un percorso tra arte, natura e comunità

L’iniziativa, parte del circuito ATS Insubria “Gruppi di Cammino”, è aperta a tutti, gratuita e pensata per coniugare benessere fisico, socialità e scoperta del territorio. Il gruppo si sposterà in auto dal punto di ritrovo fino al punto d’ingresso del sentiero, per poi iniziare la camminata lungo il tracciato che ospita ogni anno la rassegna “Presepi nel Bosco”.

Il Sentiero dei Presepi

Il percorso si snoda tra i sentieri del Parco della Valle del Boia, un’area naturale ricca di vegetazione, corsi d’acqua e testimonianze storiche. Lungo il cammino i partecipanti potranno ammirare numerosi presepi artigianali, realizzati da cittadini, associazioni e scuole del territorio, che ogni anno arricchiscono il bosco con fantasia e spirito natalizio. Un’occasione per immergersi nella quiete della natura, riscoprendo la tradizione del presepe in una forma partecipata e diffusa.

Dettagli e contatti

L’appuntamento settimanale del GCC San Martino è solitamente fissato al sabato pomeriggio alle 15.50, ma per questa uscita l’orario è anticipato alle 13.00 per permettere l’intera escursione. La camminata è guidata dalla walking leader Maria Vivido. La partecipazione è libera e non richiede iscrizione.

Informazioni utili

Per restare aggiornati sulle attività del gruppo:

E-mail: gccsanmartino@gmail.com

Pagina Facebook: Gcc San Martino Carnago