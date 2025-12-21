Canottaggio e sorrisi alla Xmas Head: dieci anni di festa sul Lago di Varese

Una domenica di sport, condivisione e spirito natalizio quella andata in scena, questa mattina, 21 dicembre sulle acque del Lago di Varese, dove si è disputata la Xmas Head, la tradizionale gara sociale della Canottieri Varese, giunta quest’anno alla sua decima edizione.

Una festa lunga dieci anni

La manifestazione ha riunito 116 atleti e atlete in una mattinata dove il canottaggio ha incontrato il divertimento, nel segno della socialità. Gli equipaggi, formati con sorteggio casuale, hanno gareggiato come da tradizione indossando il cappello di Babbo Natale, trasformando la competizione in un’occasione di festa per tutti i partecipanti.

In acqua, insieme ai gialloazzurri di casa, anche gli atleti della Canottieri Renese, ormai ospiti fissi a Varese da questo autunno. Un’occasione in più per rafforzare i legami tra società e condividere una giornata speciale.

Spettacolo per il pubblico e novità agonistiche

La Xmas Head ha mantenuto intatto il suo spirito originario: canottaggio per tutti, clima natalizio e grande partecipazione del pubblico, che ha potuto seguire le gare dalla riva del lago. Ad arricchire l’esperienza, la possibilità di visitare la sede della Canottieri, bere un caffè o gustare un bicchiere di vin brulè in un’atmosfera calda e accogliente.

Novità di questa edizione è stata l’introduzione di una finale agonistica riservata agli atleti più esperti, anche in questo caso con equipaggi misti formati per sorteggio. Una sfida entusiasmante che ha chiuso le gare in acqua con un tocco di competizione in più.

Pranzo, tombola e auguri

A concludere la mattinata sportiva, il tradizionale pranzo sociale, occasione per ritrovarsi e scambiarsi gli auguri, seguito dalla classica tombolata con premi, momento sempre molto atteso da soci e famiglie.

La Xmas Head 2025 ha confermato una volta di più come lo sport possa essere veicolo di comunità, tradizione e allegria, anche in pieno inverno.