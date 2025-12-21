Canottaggio e sorrisi alla Xmas Head: dieci anni di festa sul Lago di Varese
La edizione 2025 ha riunito 116 atleti in equipaggi misti per una mattinata di sport e condivisione organizzata dalla Canottieri Varese
Una domenica di sport, condivisione e spirito natalizio quella andata in scena, questa mattina, 21 dicembre sulle acque del Lago di Varese, dove si è disputata la Xmas Head, la tradizionale gara sociale della Canottieri Varese, giunta quest’anno alla sua decima edizione.
Una festa lunga dieci anni
La manifestazione ha riunito 116 atleti e atlete in una mattinata dove il canottaggio ha incontrato il divertimento, nel segno della socialità. Gli equipaggi, formati con sorteggio casuale, hanno gareggiato come da tradizione indossando il cappello di Babbo Natale, trasformando la competizione in un’occasione di festa per tutti i partecipanti.
In acqua, insieme ai gialloazzurri di casa, anche gli atleti della Canottieri Renese, ormai ospiti fissi a Varese da questo autunno. Un’occasione in più per rafforzare i legami tra società e condividere una giornata speciale.
Spettacolo per il pubblico e novità agonistiche
La Xmas Head ha mantenuto intatto il suo spirito originario: canottaggio per tutti, clima natalizio e grande partecipazione del pubblico, che ha potuto seguire le gare dalla riva del lago. Ad arricchire l’esperienza, la possibilità di visitare la sede della Canottieri, bere un caffè o gustare un bicchiere di vin brulè in un’atmosfera calda e accogliente.
Novità di questa edizione è stata l’introduzione di una finale agonistica riservata agli atleti più esperti, anche in questo caso con equipaggi misti formati per sorteggio. Una sfida entusiasmante che ha chiuso le gare in acqua con un tocco di competizione in più.
Pranzo, tombola e auguri
A concludere la mattinata sportiva, il tradizionale pranzo sociale, occasione per ritrovarsi e scambiarsi gli auguri, seguito dalla classica tombolata con premi, momento sempre molto atteso da soci e famiglie.
La Xmas Head 2025 ha confermato una volta di più come lo sport possa essere veicolo di comunità, tradizione e allegria, anche in pieno inverno.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Felice su Valuta verso la Svizzera, la Finanza alza il muro nel Vco: fermati oltre 6 milioni nel 2025
frenand su Nato per bilanciare il lato scientifico dell'ateneo, il Centro di Storia Locale dell’Insubria celebra i 25 anni
michele_drive su Commercianti in rivolta per la ciclabile a Belforte: Angei chiede una commissione urgente
Bustocco-71 su “Salari erosi, pensioni penalizzate”: la protesta della Cgil a Varese nel giorno dello sciopero nazionale
gbottinelli su Ciclabile di viale Belforte a Varese, commercianti sul piede di guerra
Fabrizio Tamborini su “Salari erosi, pensioni penalizzate”: la protesta della Cgil a Varese nel giorno dello sciopero nazionale
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.