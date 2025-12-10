Canzoncine di Natale e ostruzionismo: continua la surreale maratona del consiglio comunale per il bilancio di Varese

Nessun accordo dalla “capigruppo”: la riunione, richiesta ieri sera in conclusione di seduta dal rappresentante di Fratelli d’Italia Salvatore Giordano, e convocata prima della seconda serata del consiglio comunale che sta discutendo il bilancio, non ha trovato “la quadra” auspicata.

Così, la seconda serata del consiglio è ricominciata con lo schema finale della prima: il consigliere della Lega Stefano Angei che continua il suo soliloquio sul silenzio e sulla mancanza d’ascolto della maggioranza che “evita sempre il confronto”, cita per l’ennesima volta l’esperienza – per lui da rimuovere – del park and bus e ribadisce il desiderio di spostare i soldi a favore degli anziani: argomento che ripeterà, a tre minuti per volta come da regolamento, per altri circa cento emendamenti.

Una situazione surreale, resa ancor piu surreale dallo sfondo musicale delle canzoncine di Natale che provengono dai Giardini Estensi. Una situazione stigmatizzata dal sindaco Davide Galimberti in apertura di seduta (cosi come peraltro aveva già fatto ieri, all’inizio della lettura degli emendamenti di Angei) che ha sottolineato come «davanti a piu sedute del consiglio comunale in cui si discuteranno gli emendamenti della Lega, della Lega c’era solo Angei». E che Angei stesso «Si è alzato per far cadere il numero legale. Il che mostra che una parte della Lega vuole fare ostruzionismo con un metodo che porta questi giorni a uno dei punti piu bassi del consiglio comunale» una voglia di ostruzionismo che si percepisce anche nella lentezza con cui il consigliere della Lega scandisce le parole quando spiega i suoi emendamenti.

Un muro contro muro personalissimo, che a vederlo non ha una fine, diviso tra il silenzio della giunta e il soliloquio del consigliere della Lega: e se non finirà per tramutarsi, non foss’altro per sfinimento di una delle due parti, in un accordo, sarà questo lo scenario che vedremo nei prossimi giorni, ma più probabilmente nelle prossime settimane, davanti al resto del consesso, impegnato per disperazione (qualunque sia la sua lista e colore) a battere il record di candy crush sui telefonini, o scrollare qualche notizia su facebook. Uno gnegnegne di cui non si vede la fine – malgrado la si speri ardentemente – mentre tutti noi che ascoltiamo abbiamo già ampiamente dimenticato cosa tutto ciò serva ai cittadini.