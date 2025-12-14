Capitale italiana della cultura 2028: 23 città in corsa per il titolo, Rozzano tra questa

La sfida per diventare Capitale italiana della cultura 2028 entra nella fase decisiva. Sono 23 le città candidate che hanno presentato il proprio dossier progettuale al Dipartimento per le attività culturali (DiAC), dove una giuria di sette esperti indipendenti sta esaminando proposte, visioni e strategie di sviluppo culturale.

A presiedere la commissione è Davide Maria Desario, affiancato da Stefano Baia Curioni, Vincenzina Diquattro, Luca Galassi, Luisa Piacentini, Davide Rossi e Vincenzo Trione. Saranno loro a selezionare le dieci finaliste che accederanno all’audizione pubblica prima della proclamazione conclusiva.

Rozzano: Una candidatura collettiva, inclusiva, metropolitana

Rozzano si candida a Capitale Italiana della Cultura 2028 per trasformare la città in un laboratorio di visioni, diritti, partecipazione e futuro. Al centro ci sono le persone, le storie, i quartieri, le sfide urbane e sociali. Cultura come infrastruttura pubblica, come diritto, come motore di riscatto. Una candidatura collettiva, inclusiva, metropolitana.

La candidatura nasce in sinergia con il grande piano di rigenerazione “Caivano bis – Modello Rozzano”, e lo amplia: alla ricostruzione fisica si affianca una ricostruzione simbolica e culturale. Le scuole, le strade, gli impianti sportivi e gli oratori si animano di teatro, musica, arte pubblica, danza urbana, cene condivise, narrazioni popolari.

Rozzano 2028 è un progetto collettivo, metropolitano, inclusivo. Non chiede un titolo per sé: propone un metodo per l’Italia. Un modello culturale che parte dal basso, integra generazioni e origini diverse, rafforza legami, genera bellezza.

Le città candidate per il 2028

Ecco le città in gara e i titoli dei loro progetti culturali:

Anagni (FR) – Hernica Saxa. Dove la storia lega, la cultura unisce

Ancona – Ancona. Questo adesso

Bacoli (NA) – Il futuro parte da una scossa

Benevento – Attraversare l’invisibile

Catania – Catania continua

Colle di Val d’Elsa (SI) – Colle28. Per tutti, dappertutto

Fiesole (FI) – Dialoghi tra terra e cielo

Forlì – I sentieri della bellezza

Galatina (LE) – Il sogno dei luoghi

Gioia Tauro (RC) – La cultura è Gioia

Gravina in Puglia (BA) – Radici al futuro

Massa – La Luna, la pietra. Dove Tirreno e Apuane incontrano la storia

Mirabella Eclano (AV) – L’Appia dei popoli

Moncalieri (TO) – La periferia fa centro

Pieve di Soligo (TV) – Io Siamo

Pomezia (RM) – Dal mito di Enea alle città di fondazione

Rozzano (MI) – La cultura oltre i luoghi comuni

Sala Consilina (SA) – Un ponte tra storia e futuro

Sarzana (SP) – L’impavida. Crocevia del futuro

Tarquinia (VT) – La cultura è volo

Unione dei Comuni della Città Caudina – Terra futura. Europa abita qui

Valeggio sul Mincio (VR) – Coltiviamo le persone

Vieste (FG) – L’anima bianca della Puglia

Un riconoscimento che cambia i territori

Istituita nel 2014, la Capitale italiana della cultura nasce dalla forte partecipazione delle città alla selezione per la Capitale europea della cultura 2019. Da allora, ogni anno il titolo ha sostenuto progetti che valorizzano il patrimonio culturale materiale e immateriale di comunità grandi e piccole.

Le città che hanno ricevuto il riconoscimento sono:

2015 – Cagliari, Lecce, Perugia, Ravenna, Siena

2016 – Mantova

2017 – Pistoia

2018 – Palermo

2020–21 – Parma

2022 – Procida

2023 – Bergamo-Brescia

2024 – Pesaro

2025 – Agrigento

2026 – L’Aquila

2027 – Pordenone

Come avviene la selezione

La procedura, definita nel 2016 e aggiornata nel 2019, prevede che la giuria valuti i dossier e ascolti le finaliste in audizione, per poi raccomandare al Ministro della cultura la città ritenuta più idonea. Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro, conferisce quindi il titolo.

La città vincitrice riceverà anche un contributo di 1 milione di euro, utile a realizzare il programma culturale e a trasformare l’anno di Capitale in un volano di crescita sociale, economica e turistica.

Ora la parola passa alla giuria: entro poche settimane sapremo chi saranno le dieci finaliste chiamate a contendersi il titolo di Capitale italiana della cultura 2028.